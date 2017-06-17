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15:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жительница Казани познакомилась с репортерами из Мексики в прямом эфире

Зарубежным корреспондентам пришлось выкручиваться из ситуации шутками.

В Казани девушка в буквальном смысле «ворвалась» в прямой эфир телеканала Fox News, освещающий события Кубка конфедераций. Действие происходило на улице Баумана, несмотря на нестандартную ситуацию, журналисты нисколько не смутились — стороны обменялись дружелюбными приветствиями и назвали друг другу свои национальности.

Затем проходящий мимо мужчина помахал рукой на камеру. Зарубежным корреспондентам пришлось опять выкручиваться из ситуации шутками.

Напомним, в Казани проходит Кубок конфедераций, 18 июня сборная Мексики сыграет с Португалией.

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