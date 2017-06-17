17 июня в Молдове пройдут грозовые дожди, возможен град

В Бричанах и Сороках до 20 градусов тепла, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве плюс 22, в Кишинёве и Тирасполе 23 выше ноля. В Леове до 24 градусов, в Комрате и Кагуле — 25.

В ближайшие дни по всей стране пройдут ливни с грозами. Ожидается до 25 литров осадков на квадратный метр. Возможны наводнения. В столице днём 25 градусов тепла, ночью — плюс 14.