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12:34 (мск), источник: Publika.md

17 июня в Молдове пройдут грозовые дожди, возможен град

Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность. Пройдут грозовые дожди, возможен град. Ветер юго-западный.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках до 20 градусов тепла, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве плюс 22, в Кишинёве и Тирасполе 23 выше ноля. В Леове до 24 градусов, в Комрате и Кагуле — 25.

В ближайшие дни по всей стране пройдут ливни с грозами. Ожидается до 25 литров осадков на квадратный метр. Возможны наводнения. В столице днём 25 градусов тепла, ночью — плюс 14.

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