Молдавские теннисистки одержали третью подряд победу

Во всех трёх матчах, проведённых нашими спортсменками на домашних кортах Республиканской специализированной школы тенниса в Кишинёве, удача оказывалась на стороне хозяек турнира в 3-ей группе Евро-Африканской зоны «Кубка Федерации» («Federation Cup»). Этот результат вывел сборную Молдовы в единоличные лидеры своей группы, передаёт NOI.md.

Первые два матча были традиционно проведены в одиночном разряде. Самым продолжительным из них оказалась встреча Даниелы Чобану против марокканской теннисистки Гиты Бенади, которая продлилась чуть более двух часов. Молдавская спортсменка одержала победу в первом сете со счётом 6:2, однако уступила во второй партии со счётом 4:6. В решающем третьем сете Чобану полностью сломила сопротивление соперницы, не позволив ей выиграть ни одного сета.

В другом матче, прошедшем в одиночном разряде, Александра Перпер не встретила трудностей в поединке против гостьи из Марокко Риты Атик и менее часа потратила на победу. В первом сете Перпер выиграла со счётом 6:2, а второй сет завершила со счётом 6:1 в свою пользу. Третья победа досталась сборной Молдовы в матче в парном разряде. Нашей паре, составленной из Габриелы Порубин и Виталии Стамат, противостояли Рита Атик и Лина Костал. В первом сете победа досталась нашим девчонкам со счётом 6:2, однако сборная Молдовы уступила марокканкам во второй партии со счётом 4:6. В решающем третьем сете Порубин и Стамат оказались сильнее и завершили встречу со счётом 6:3.

Таким образом, женская сборная Молдовы по теннису стала единоличным лидером в подгруппе «D» с девятью очками в активе. За попадание в более престижную 2-ую группу Евро-Африканской зоны «Кубка Федерации» нашим спортсменкам предстоит сыграть ещё один матч с победителями подгруппы «B», которыми по завершении турнира в Кишинёве стали девушки из Кипра. Матч между этими сборными пройдёт на кортах Республиканской специализированной школы тенниса в субботу, 17 июня.

Напомним, что в течение недели молдавские теннисистки одержали победы над сборными Мозамбика, Алжира и Марокко. В серии матчей против девушек из Мозамбика успешно сыграли Даниела Чобану и Виталия Стмат в одиночном разряде, а также Александра Перпер и Габриела Порубин — в парном разряде. В матчах против Алжира своих соперниц обыграли молдаванки Габриела Порубин и Александра Перпер в одиночном разряде, а также Перпер в паре с Виталией Стамат.

Уточним, что «Кубок Федерации» является самым престижным мировым турниром по теннису среди женских национальных сборных. Турнир проводится ежегодно с 1923 года, хотя до 1963 года турнир проводился нерегулярно. Действующими победительницами турнира являются спортсменки из Чехии. Среди мужчин аналогичный формат турнир получил название «Кубок Дэвиса» (Davis Cup).