Молдавские теннисистки одержали третью подряд победу
Женская национальная сборная Молдовы по футболу одержала победу над соперницами из Марокко.
Женская национальная сборная Молдовы по футболу одержала победу над соперницами из Марокко.
Во всех трёх матчах, проведённых нашими спортсменками на домашних кортах Республиканской специализированной школы тенниса в Кишинёве, удача оказывалась на стороне хозяек турнира в 3-ей группе
Первые два матча были традиционно проведены в одиночном разряде. Самым продолжительным из них оказалась встреча Даниелы Чобану против марокканской теннисистки Гиты Бенади, которая продлилась чуть более двух часов. Молдавская спортсменка одержала победу в первом сете со счётом 6:2, однако уступила во второй партии со счётом 4:6. В решающем третьем сете Чобану полностью сломила сопротивление соперницы, не позволив ей выиграть ни одного сета.
В другом матче, прошедшем в одиночном разряде, Александра Перпер не встретила трудностей в поединке против гостьи из Марокко Риты Атик и менее часа потратила на победу. В первом сете Перпер выиграла со счётом 6:2, а второй сет завершила со счётом 6:1 в свою пользу. Третья победа досталась сборной Молдовы в матче в парном разряде. Нашей паре, составленной из Габриелы Порубин и Виталии Стамат, противостояли Рита Атик и Лина Костал. В первом сете победа досталась нашим девчонкам со счётом 6:2, однако сборная Молдовы уступила марокканкам во второй партии со счётом 4:6. В решающем третьем сете Порубин и Стамат оказались сильнее и завершили встречу со счётом 6:3.
Таким образом, женская сборная Молдовы по теннису стала единоличным лидером в подгруппе «D» с девятью очками в активе. За попадание в более престижную 2-ую группу
Напомним, что в течение недели молдавские теннисистки одержали победы над сборными Мозамбика, Алжира и Марокко. В серии матчей против девушек из Мозамбика успешно сыграли Даниела Чобану и Виталия Стмат в одиночном разряде, а также Александра Перпер и Габриела Порубин — в парном разряде. В матчах против Алжира своих соперниц обыграли молдаванки Габриела Порубин и Александра Перпер в одиночном разряде, а также Перпер в паре с Виталией Стамат.
Уточним, что «Кубок Федерации» является самым престижным мировым турниром по теннису среди женских национальных сборных. Турнир проводится ежегодно с 1923 года, хотя до 1963 года турнир проводился нерегулярно. Действующими победительницами турнира являются спортсменки из Чехии. Среди мужчин аналогичный формат турнир получил название «Кубок Дэвиса» (Davis Cup).