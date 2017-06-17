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16:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже убрали памятник Кольцову с Советской площади

Монумент весом 85 тонн установят в 2018 году на Кольцовском бульваре.

Источник: Вести - Воронеж

В Воронеже демонтировали памятник Алексею Кольцову с Советской площади в субботу, 17 июня. Фигуру весом 85 тонн разобрали строители с помощью специальной техники. Монумент, к которому привыкли воронежцы, установят в августе 2018 года в более оживлённом месте — на Кольцовском бульваре. Пока же памятник поэта побудет на складе.

Новое место для бетонного монумента подобрали в связи с реконструкцией Советской площади, чтобы там появились два сухих фонтана, клумбы и деревья, вдвое увеличилась детская площадка. По мнению автора проекта Романа Пупавцева, 11-метровый бетонный поэт в концепцию обновленной площади не вписался. Идея проекта визуально отделить территорию Советской площади от Покровского собора.

Профессор Геннадий Чесноков не исключил, что у памятника Алексею Кольцову перед установкой на новом месте уменьшат пьедестал, так как «скульптура достаточно сложно вписывается в строительный участок».

У памятника поэту Кольцову с Советской площади непростая судьба. Памятник, созданный скульптором Павлом Бондаренко, сразу не приняли, называли истуканом. Есть версия, что народный художник СССР в спешке переделал в Кольцова одного из латышских стрелков или Феликса Дзержинского. Поэт никогда не носил шинели, в которую его «нарядил» скульптор. Памятник предлагали отправить обратно в Москву, рассказывают краеведы, но не нашлось денег на транспортировку. В итоге его открыли в 1976 году. Сначала монумент нависал над холмом на Советской площади, в 1997 году его перенесли в глубину сквера ближе ко входу в театр драмы и дальше от Покровского собора.

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