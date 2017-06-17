Врачи борются за жизнь пострадавшего во время падения обломков ракеты

«Состояние крайне тяжелое на данный момент. Сделали первую операцию. Ну, это не операция, это перевязка под наркозом. Для определения площади и глубины поражения. На данный момент у него 40% ожогов. Из них глубокие — 35. Это крайне тяжелое состояние, конечно, плюс еще отравление продуктами горения у него есть», — рассказал заместитель директора клиники им. Х. Макажанова Берик Тулеубаев.

Похороны погибшего 53-летнего Юрия Хатюшина состоятся завтра. Выразить соболезнования приедут представители Роскосмоса и космодрома «Байконур». Расследование случившегося продолжается. В компании, где работали погибший и пострадавший, уверены, что причиной ЧП стала погода. Напомню, обломки ракеты «Союз» упали близ Жезказгана, один человек скончался, еще один в реанимации. Во время падения разгонных блоков сильный ветер и жара спровоцировали мощное возгорание в степи, огонь разошелся на 15 километров. Мужчины должны были собрать упавшие обломки и отвезти на утилизацию: место падения блоков было известно заранее.

«Это однозначно стихийное бедствие. Если бы не было такой погоды, не было такого ветра, то все бы было штатно, как происходило десятки раз. Приезжает несколько бригад, у них всегда в машине цистерны, и в этот раз на этом КамАЗе, который сгорел, была цистерна с водой, насос. То есть такого не припомнят люди, работающие на этой базе», — прокомментировал помощник гендиректора «НПО машиностроения» (г. Москва) Антон Дегтярев.