Путин: президент РАН должен выдвигаться академиками, а не главой государства

«Дело не в моем кандидате», — сказал Путин. «Я считаю, что президент страны не должен брать на себя роль человека, который выдвигает кого-то и утверждает кого-то», — заявил глава государства. «Он может утвердить, но только после избрания самой Академией», — убежден Путин.

Глава государства напомнил о своих недавних беседах с академиками РАН. «Дело в том, у нас у всех, в том числе и у патриархов науки… у нас примерно единая оценка того, что происходит в Академии, и то, что мы должны сделать», — рассказал он.

«Мы должны обеспечить такое руководство наукой, которое бы работало на главную цель, которое бы обеспечило нам передовые рубежи в мировой науке и обеспечило бы нам такой внутренний технологический прогресс при понимании важности фундаментальных исследований», — считает президент.

«Все, как это ни покажется странным, понимают, что на сегодняшний день эти вопросы все не решены, есть и у наших выдающихся ученых свои соображения по поводу того, как это надо организовать», — сообщил Путин. «Я с ними просто — не они со мной согласились, а я с ними согласился», — рассказал он о свой последней встрече с академиками РАН.