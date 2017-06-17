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12:55 (мск), источник: ТАСС

Путин: президент РАН должен выдвигаться академиками, а не главой государства

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Российской академии наук должен выдвигаться самой РАН, а не главой государства. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву.

Источник: AP 2017

«Дело не в моем кандидате», — сказал Путин. «Я считаю, что президент страны не должен брать на себя роль человека, который выдвигает кого-то и утверждает кого-то», — заявил глава государства. «Он может утвердить, но только после избрания самой Академией», — убежден Путин.

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Глава государства напомнил о своих недавних беседах с академиками РАН. «Дело в том, у нас у всех, в том числе и у патриархов науки… у нас примерно единая оценка того, что происходит в Академии, и то, что мы должны сделать», — рассказал он.

«Мы должны обеспечить такое руководство наукой, которое бы работало на главную цель, которое бы обеспечило нам передовые рубежи в мировой науке и обеспечило бы нам такой внутренний технологический прогресс при понимании важности фундаментальных исследований», — считает президент.

«Все, как это ни покажется странным, понимают, что на сегодняшний день эти вопросы все не решены, есть и у наших выдающихся ученых свои соображения по поводу того, как это надо организовать», — сообщил Путин. «Я с ними просто — не они со мной согласились, а я с ними согласился», — рассказал он о свой последней встрече с академиками РАН.

Комментарии
3
Леонид Барковский
Формально, у нас и Дума - "Место для дискуссий", и Суды - независимые. А по факту?
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Виктор Гущин
Формально в прогнозе о содержании предстоявшей 15 июня 2017 года «Прямой линии» общения В. Путина с гражданами России я оказался не прав. Вот этот прогноз, опубликованный 4 июня 2017 года в моем Живом Журнале (См. http://victor-gushchin.livejournal.com/ и 6 июня на Интернет-портале Viperson .ru. «На предстоящей традиционной «Прямой линии» непосредственного общения президента с гражданами России, - писал я, - Путин объявит, не столько о предстоящих в 2018 году президентских выборах, - об этом и так все давно знают, - сколько о проведении в России управленческой реформы по типу Земской, которая должна проложить дорогу созданию новой системы государственного Управления…Если не вся «Прямая линия», то её ключевая часть на этот раз наверняка будет посвящена обсуждению стратегической Программы строительства завтрашней России». НА САМОМ ДЕЛЕ НИ О ТОМ, НИ О ДРУГОМ НЕ ПРОЗВУЧАЛО НИ СЛОВА.В чем тут дело?
Меня поначалу это удивило. Если В.Путин 17 лет целенаправленно двигался в одном направлении, как об этом и говорилось в прогнозе, то при отсутствии «дополнительных вводных», заведомо не было никакого смысла отказываться от пройденного пути и проделанных наработок. Но на поверку, вроде бы именно это и произошло. Однако, почему это произошло я начал понимать постепенно, по ходу самой «Прямой линии».
Все предыдущие «линии» проходили, что называется, в информационно-фактологическом ключе, как бы в ритме что, где, когда и как надо делать. Нынешняя «Прямая линия» была выстроена в совершенно иначе. С упором на проблемно-аналитический ракурс с акцентом ни на том, что предстоит делать, а как понимать происходящее и предпринимаемые государством шаги. Иногда с глубокими историческими и даже элегическими экскурсами.
Спрашивается зачем? Ответ предполагаю, может быть только один: чтобы попытаться подготовить с помощью «Прямой линии» российское общественное мнение к восприятию окружающей жизни и происходящих событий и принимаемых решений, не только со слов руководителя, пусть даже такого авторитетного как В.Путин, а с позиций собственного жизненного опыта, личного участия в достижении тех целей, к которым люди стремятся.
На эту особенность нынешней «Прямой линии» обратил внимание не только я. Некоторые злые языки даже усмотрели в этом психо-терапевтический расчет, чего я тоже не исключаю. Просто так с бухты-барахты В.Путину объявить о переходе от представительной демократии к прямому народному самоуправлению, без морально-психологической подготовки, было бы опрометчиво и даже опасно.
Нужно было, как я теперь понимаю, осуществить своего рода информационно-политическую интригу: предварительно провести всероссийский сеанс телевизионной дискредитации, нынешней системы посреднического депутатско-губернаторского управления, которая свой функциональный ресурс практически полностью исчерпала. На её место должна прийти новая система управления, ориентированная на максимальное расширение прав и возможностей непосредственного участия самих граждан в принятии решений, по которым предстоит жить. Народное Самоуправление называется.
На этом фоне Президент как раз и предложит российским гражданами больше не дожидаться «Прямых линий», а каждому на своем месте в рамках новой системы народного самоуправления «как бы самому стать Путиным», с полным набором полномочий в смысле требований к местным властям и исполнения ими своих должностных обязанностей. В результате В.Путин одним выстрелом как бы убивает сразу двух зайцев: с отжившей свой век депутатско-чиновничьей властью расправится; и свою четвертую президентскую ходку в Кремль оправдает.
О том, что лично В.Путин мыслью и делом нацелен именно на достижение этой цели президент прямо сказал в заключительной части своего участия в «Прямой линии».
<b>Цитирую по стенограмме:</b> <i>«Дмитрий Борисов: Вы заговорили о том, что избиратели будут решать, кто будет главой государства. Можете сказать, на Ваш взгляд, с какими вызовами придётся столкнуться тому, кого граждане изберут в итоге главой государства на следующие шесть лет, и какие задачи ему предстоит решать?
В.Путин: У нас много задач... Из того, что следует сделать в ближайшем будущем, это прежде всего внести существенные коррективы в административные формы, причём административные формы на уровне муниципалитетов, регионов и всей страны. Здесь нам совершенно точно нужны будут серьёзные преобразования в качестве управления. Это не большой, но очень важный перечень задач, который будут ставить в ближайшее время».
Т.Ремезова: И завершающий вопрос: будет ли ещё одна "Прямая линия с Владимиром Путиным" или эта "Прямая линия" последняя?
В.Путин: Если и будет какая-то линия, то она будет только прямая как сегодня».</i>
В моем восприятии в этой итоговой реплике В. Путин имел в виду уже не столько самого себя, сколько реформированную на принципах прямого народного самоуправления российскую власть. Такой вот теперь у меня взгляд…
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Виктор Гущин
Хочу лишь напомнить, что Российская Академия наук создавалась как самоуправляющаяся структура и её основатель М.И.Ломоносов завещал ей таковой оставаться всегда. Думаю, что не случайно президент вспомнил об этом именно сейчас...
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