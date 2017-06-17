Путин: президент РАН должен выдвигаться академиками, а не главой государства

«Дело не в моем кандидате», — сказал Путин. «Я считаю, что президент страны не должен брать на себя роль человека, который выдвигает кого-то и утверждает кого-то», — заявил глава государства. «Он может утвердить, но только после избрания самой Академией», — убежден Путин.
Глава государства напомнил о своих недавних беседах с академиками РАН. «Дело в том, у нас у всех, в том числе и у патриархов науки… у нас примерно единая оценка того, что происходит в Академии, и то, что мы должны сделать», — рассказал он.
«Мы должны обеспечить такое руководство наукой, которое бы работало на главную цель, которое бы обеспечило нам передовые рубежи в мировой науке и обеспечило бы нам такой внутренний технологический прогресс при понимании важности фундаментальных исследований», — считает президент.
«Все, как это ни покажется странным, понимают, что на сегодняшний день эти вопросы все не решены, есть и у наших выдающихся ученых свои соображения по поводу того, как это надо организовать», — сообщил Путин. «Я с ними просто — не они со мной согласились, а я с ними согласился», — рассказал он о свой последней встрече с академиками РАН.
Меня поначалу это удивило. Если В.Путин 17 лет целенаправленно двигался в одном направлении, как об этом и говорилось в прогнозе, то при отсутствии «дополнительных вводных», заведомо не было никакого смысла отказываться от пройденного пути и проделанных наработок. Но на поверку, вроде бы именно это и произошло. Однако, почему это произошло я начал понимать постепенно, по ходу самой «Прямой линии».
Все предыдущие «линии» проходили, что называется, в информационно-фактологическом ключе, как бы в ритме что, где, когда и как надо делать. Нынешняя «Прямая линия» была выстроена в совершенно иначе. С упором на проблемно-аналитический ракурс с акцентом ни на том, что предстоит делать, а как понимать происходящее и предпринимаемые государством шаги. Иногда с глубокими историческими и даже элегическими экскурсами.
Спрашивается зачем? Ответ предполагаю, может быть только один: чтобы попытаться подготовить с помощью «Прямой линии» российское общественное мнение к восприятию окружающей жизни и происходящих событий и принимаемых решений, не только со слов руководителя, пусть даже такого авторитетного как В.Путин, а с позиций собственного жизненного опыта, личного участия в достижении тех целей, к которым люди стремятся.
На эту особенность нынешней «Прямой линии» обратил внимание не только я. Некоторые злые языки даже усмотрели в этом психо-терапевтический расчет, чего я тоже не исключаю. Просто так с бухты-барахты В.Путину объявить о переходе от представительной демократии к прямому народному самоуправлению, без морально-психологической подготовки, было бы опрометчиво и даже опасно.
Нужно было, как я теперь понимаю, осуществить своего рода информационно-политическую интригу: предварительно провести всероссийский сеанс телевизионной дискредитации, нынешней системы посреднического депутатско-губернаторского управления, которая свой функциональный ресурс практически полностью исчерпала. На её место должна прийти новая система управления, ориентированная на максимальное расширение прав и возможностей непосредственного участия самих граждан в принятии решений, по которым предстоит жить. Народное Самоуправление называется.
На этом фоне Президент как раз и предложит российским гражданами больше не дожидаться «Прямых линий», а каждому на своем месте в рамках новой системы народного самоуправления «как бы самому стать Путиным», с полным набором полномочий в смысле требований к местным властям и исполнения ими своих должностных обязанностей. В результате В.Путин одним выстрелом как бы убивает сразу двух зайцев: с отжившей свой век депутатско-чиновничьей властью расправится; и свою четвертую президентскую ходку в Кремль оправдает.
О том, что лично В.Путин мыслью и делом нацелен именно на достижение этой цели президент прямо сказал в заключительной части своего участия в «Прямой линии».
<b>Цитирую по стенограмме:</b> <i>«Дмитрий Борисов: Вы заговорили о том, что избиратели будут решать, кто будет главой государства. Можете сказать, на Ваш взгляд, с какими вызовами придётся столкнуться тому, кого граждане изберут в итоге главой государства на следующие шесть лет, и какие задачи ему предстоит решать?
В.Путин: У нас много задач... Из того, что следует сделать в ближайшем будущем, это прежде всего внести существенные коррективы в административные формы, причём административные формы на уровне муниципалитетов, регионов и всей страны. Здесь нам совершенно точно нужны будут серьёзные преобразования в качестве управления. Это не большой, но очень важный перечень задач, который будут ставить в ближайшее время».
Т.Ремезова: И завершающий вопрос: будет ли ещё одна "Прямая линия с Владимиром Путиным" или эта "Прямая линия" последняя?
В.Путин: Если и будет какая-то линия, то она будет только прямая как сегодня».</i>
В моем восприятии в этой итоговой реплике В. Путин имел в виду уже не столько самого себя, сколько реформированную на принципах прямого народного самоуправления российскую власть. Такой вот теперь у меня взгляд…