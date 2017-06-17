Жителей Омска встревожил не до конца затянутый болт на колесе обозрения

Катаясь на новом колесе обозрения в парке имени 30-летия ВЛКСМ, подписчик паблика «Аварийный Омск» разглядел на конструкции незатянутый болт. Омич выложил фотографии в интернет, попросив горожан объяснить, делает ли эта недоработка аттракцион опасным.

Фотографии вызвала огромный резонанс. Но ответа на свой вопрос омич так и не получил. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни пользователи принялись шутить по поводу смертельности аттракциона. Другие, оперируя техническими терминами, пояснили: так и должно быть, свободное положение детали предусмотрено конструкцией.