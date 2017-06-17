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16:52 (мск), источник: Om1.ru

Жителей Омска встревожил не до конца затянутый болт на колесе обозрения

Наблюдательный омич, опубликовавший фото в соцсетях, беспокоится, не опасен ли аттракцион для людей.

Катаясь на новом колесе обозрения в парке имени 30-летия ВЛКСМ, подписчик паблика «Аварийный Омск» разглядел на конструкции незатянутый болт. Омич выложил фотографии в интернет, попросив горожан объяснить, делает ли эта недоработка аттракцион опасным.

Фотографии вызвала огромный резонанс. Но ответа на свой вопрос омич так и не получил. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни пользователи принялись шутить по поводу смертельности аттракциона. Другие, оперируя техническими терминами, пояснили: так и должно быть, свободное положение детали предусмотрено конструкцией.

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