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13:15 (мск), источник: ТАСС

Собянин: реновация решит проблему некачественного жилого фонда Москвы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Программа реновации поможет избавиться от некачественного жилфонда, который достался Москве в наследство с советских времен. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в рамках пленарного заседания на Гражданском форуме Москвы, посвященном вопросам реновации.

Источник: РИА "Новости"

«Когда мы говорим о программе, в которую вошли 4,5 тыс. домов, мы должны понимать, что это не локальная проблема. На самом деле, это глобальная системная проблема всех крупных городов. Советские города имеют еще большую проблему и большую специфику. Нам досталось наследство советского прошлого, когда в огромном масштабе в короткие сроки и зачастую очень некачественно решались жилищные проблемы граждан, которые до этого жили в бараках и трущобах», — сказал он.

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Собянин: реновация не халява

По его словам, на тот период это можно было считать решением вопроса, «но прошли десятки лет, и все города России, Москва в том числе, получает привет из этого прошлого, когда огромные массы жилья, миллионы квадратных метров начинают постепенно обветшать и превращаться в аварийные».

«Хотел поблагодарить вас за вашу мужественную позицию и тех, кто выступал против — против выступать тоже не просто. Вопрос, который сегодня в повестке гражданского форума, он действительно важный. Речь идет о том, чтобы не только улучшить условия жизни миллионов граждан Москвы, но и по сути дела спасти их собственность, предотвратить скатывание жилого фонда Москвы в ситуацию, когда он становится аварийным. Речь идет о спасении собственности, предоставлении лучших условий и создании новой среды», — отметил Собянин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10−15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах «за» проголосовали более 90%, в 1160 домах «за» проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах «за» высказались от двух третей до 80%.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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