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14:54 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики прогнозируют пик жары в Астане в конце июня

В ближайшие полторы недели в столице будет жарко, прогнозируют синоптики. Прохлада наступит только после 28 июня.

Источник: Informburo.kz

Долгожданная прохлада наступит только после 28 июня, сообщается на сайте акимата Астаны.

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Синоптики обещают до 35 градусов жары. В воскресенье возможен дождь. Зной слегка спадёт в начале будущей недели, циклон из России не даст подняться столбикам термометров выше 30 градусов. Однако затем в Казахстан нагрянут горячие воздушные массы из Ирана. Поэтому уже после 21 июня ртутный столбик термометра вновь поползёт вверх.

По прогнозам синоптиков, пик жары придётся на 26—27 июня. В эти дни ожидается 39 градусов в тени.

По предварительным прогнозам синоптиков, июль, по традиции считающийся самым жарким месяцем в Казахстане, ожидается прохладным и дождливым. Август же вновь побалует казахстанцев жаркими деньками, температура будет выше нормы на один градус.

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