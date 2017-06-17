Синоптики прогнозируют пик жары в Астане в конце июня

Долгожданная прохлада наступит только после 28 июня, сообщается на сайте акимата Астаны.

Синоптики обещают до 35 градусов жары. В воскресенье возможен дождь. Зной слегка спадёт в начале будущей недели, циклон из России не даст подняться столбикам термометров выше 30 градусов. Однако затем в Казахстан нагрянут горячие воздушные массы из Ирана. Поэтому уже после 21 июня ртутный столбик термометра вновь поползёт вверх.

По прогнозам синоптиков, пик жары придётся на 26—27 июня . В эти дни ожидается 39 градусов в тени.

По предварительным прогнозам синоптиков, июль, по традиции считающийся самым жарким месяцем в Казахстане, ожидается прохладным и дождливым. Август же вновь побалует казахстанцев жаркими деньками, температура будет выше нормы на один градус.