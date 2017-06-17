Синоптики прогнозируют пик жары в Астане в конце июня
В ближайшие полторы недели в столице будет жарко, прогнозируют синоптики. Прохлада наступит только после 28 июня.
В ближайшие полторы недели в столице будет жарко, прогнозируют синоптики. Прохлада наступит только после 28 июня.
Долгожданная прохлада наступит только после 28 июня, сообщается на сайте акимата Астаны.
Синоптики обещают до 35 градусов жары. В воскресенье возможен дождь. Зной слегка спадёт в начале будущей недели, циклон из России не даст подняться столбикам термометров выше 30 градусов. Однако затем в Казахстан нагрянут горячие воздушные массы из Ирана. Поэтому уже после 21 июня ртутный столбик термометра вновь поползёт вверх.
По прогнозам синоптиков, пик жары придётся на
По предварительным прогнозам синоптиков, июль, по традиции считающийся самым жарким месяцем в Казахстане, ожидается прохладным и дождливым. Август же вновь побалует казахстанцев жаркими деньками, температура будет выше нормы на один градус.