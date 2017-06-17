Только в прошлом году, благодаря упрощении процедур получения гражданства для этнических казахов, в страну вернулись 16 тысяч семей оралманов. Этот показатель в 8 раз выше по сравнению с количеством людей, вернувшихся на Родину в 2015 году.

При этом, в результате выбора репатриантами Астаны и Алматы, а также южных регионов в качестве постоянного места жительства, увеличилось отрицательное сальдо прибытия оралманов в северные регионы Казахстана.

В целом, по данным ведомства с 1991 года по 1 апреля 2017 года свыше 1 млн этнических казахов вернулись на историческую родину и получили статус оралмана. В 2016 году — более 16,4 тыс семей (33 754 чел.), в 1 квартале 2017 года — 2,6 тыс семей (4,9 тыс человек). При этом, доля лиц трудоспособного возраста возвратившихся в 2016 году составила 56%, дети до 18 лет — 39% и пенсионеры — 4,7%. В 2017 году — 26,4% оралманов составили дети до 18 лет, трудоспособных — 67,3%, пенсионеров — 6,3%.

Основными странами исхода в прошлом и нынешнем году являются Узбекистан, Китай, Монголия и Туркменистан.

В 2016 году Правительством определены семь регионов для расселения оралманов (Костанайская, Атырауская, Акмолинская, Павлодарская, СКО, ВКО, Западно-Казахстанская области) и четыре региона выбытия (Костанайская, Павлодарская, СКО, ВКО). Казахстанцам, желающим переехать в вышеуказанные регионы, будут выделяться субсидии на переезд и покрытие расходов по аренде жилья в течение одного года. В 2017 году запланирована выплата субсидий на переезд 2,7 тыс граждан.

В текущем году в Казахстане будет разработана Концепция миграционной политики на 2017−2021 годы, в которой найдут отражение новые подходы, направленные на эффективное регулирование миграционными процессами, обеспечение устойчивого демографического развития и потребностей страны в квалифицированной рабочей силе, укрепление государственной безопасности страны.