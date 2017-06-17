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15:28 (мск), источник: Nur.kz

Замглавного транспортного прокурора: Максат Усенов не преступник

В транспортной прокуратуре рассказали, как Усенов добирался до Алматы.

Источник: Nur.kz

Замтранспортного прокурора Алпысбай Турсунбеков рассказал, как Максат Усенов доехал до Алматы из заграничной поездки, пишет Tengrinews.kz.

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Максата Усенова арестовали на 10 суток

Усенов должен был прибыть в Алматы 14 июня рейсом из Бангкока, который летел через Астану. Однако до Алматы он так и не доехал, оставшись в Астане.

Все линейные ОВД Казахстана были ориентированы на вручение ему повестки с требованием о явке в ЛОВД Алматы.

«Вчера ночью он добрался на машине до Алматы. (…) Он не преступник. Мы хотели вручить повестку, но не получалось. Мы просто не могли найти его. (…) Ему сказали, он сам пришел», — пояснил Алпысбай Турсунбеков.

По его словам, в действиях Усенова не нашли уголовного правонарушения.

Напомним, 16 июня Максата Усенова арестовали на 10 суток за дебош на борту самолета. В зал суда лихач явился в сопровождении полицейского и явно был в приподнятом настроении.

В суде он даже раскаялся, но только за выкуренную сигарету. В остальном своей вины так и не признал. И попросил смягчить наказание до 9 суток ареста, чтобы отметить свой день рождения уже на свободе.

А еще Усенов должен будет заплатить штраф за нарушение правил поведения на воздушном судне — порядка 7 тысяч тенге.

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