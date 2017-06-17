Погибшего сапера 72-ой бригады Сарнавского представят к награде
Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Министерства обороны представить погибшего сапера 72-ой бригады Евгения Сарнавского к награде.
Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Министерства обороны представить погибшего сапера 72-ой бригады Евгения Сарнавского к награде.
«Поручил руководству Минобороны представить капитана Евгения Сарнавского к награде», — написал Порошенко в Facebook.
Евгений Сарнавский с позывным «Юджин» 15 июня скончался в больнице, не приходя в сознание, после полученных ранений в результате разминирования недалеко от Новоселовки.
Отметим, ситуация в зоне АТО остается сложной, на отдельных участках обстановка обострилась.