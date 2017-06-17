Забег полицейских по улице Алматы сняли на видео
В социальной сети Instagram kris_p_almaty опубликовал видео, на котором полицейские в форме бегут по улице в Алматы, передает Tengrinews.kz.
В социальной сети Instagram kris_p_almaty опубликовал видео, на котором полицейские в форме бегут по улице в Алматы, передает Tengrinews.kz.
Как объяснила руководитель
«Она проводится в июне ежегодно. Называется она “Полицейская эстафета”. В ней принимают участие в среднем 120−140 полицейских со всех подразделений и служб ДВД города. В этой полицейской эстафете 9 этапов. Как правило, полицейские двигаются в разрезе определенного квадрата, он заранее перекрывается. Она проводится только в выходной день ранним утром, чтобы это не сказалось на дорожной инфраструктуре и жизнедеятельности города», — сообщила руководитель
Она пояснила, что в этих девяти этапах есть патрульный забег, бег в противогазе, бег с носилками, с автоматом. Состязались в этом году 12 команд, порядка 140 человек. По итогам, первое место заняла команда подразделения «Учебно-тренировочная рота», второе место занял Полк
«Цель — популяризация прикладных видов спорта, активизация