Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Пара ведет свободную от еды жизнь
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Мама 6-месячного ребенка запустила новый тренд в соцсетях
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: Путин высказался по вопросу федерализации Украины
Путин сказал, как РФ защитит Крым при нападении
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка - СМИ
«Захотят убить – придут»: ООН о расправах ВСУ
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10Скончался Гельмут Коль
14События недели в фотографиях
16:30 (мск), источник: Tengrinews

Забег полицейских по улице Алматы сняли на видео

В социальной сети Instagram kris_p_almaty опубликовал видео, на котором полицейские в форме бегут по улице в Алматы, передает Tengrinews.kz.

Как объяснила руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек, на кадрах была запечатлена «Полицейская эстафета», которая проводилась ко Дню полиции.

«Она проводится в июне ежегодно. Называется она “Полицейская эстафета”. В ней принимают участие в среднем 120−140 полицейских со всех подразделений и служб ДВД города. В этой полицейской эстафете 9 этапов. Как правило, полицейские двигаются в разрезе определенного квадрата, он заранее перекрывается. Она проводится только в выходной день ранним утром, чтобы это не сказалось на дорожной инфраструктуре и жизнедеятельности города», — сообщила руководитель пресс-службы.

Она пояснила, что в этих девяти этапах есть патрульный забег, бег в противогазе, бег с носилками, с автоматом. Состязались в этом году 12 команд, порядка 140 человек. По итогам, первое место заняла команда подразделения «Учебно-тренировочная рота», второе место занял Полк дорожно-патрульной полиции и третье место — специальный отряд быстрого реагирования.

«Цель — популяризация прикладных видов спорта, активизация физкультурно-массовой работы среди сотрудников полиции и положительный имидж полицейского среди населения. Граждане должны знать, что квалифицированная помощь подоспеет к ним вовремя», — отметила Азирбек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жуткое ДТП на трассе в Костанайской области: автомобиль разорвало на части
Путин: ужесточение санкций не поставит нас в тупик
Советник Трампа опроверг предположения о смягчении подхода к РФ
Матч с участием сборной России откроет Кубок конфедераций
Путин: президент РАН не должен выдвигаться главой государства
Медведев распорядился создать острова в Баренцевом море
Адвокат Сноудена выступил против запрета анонимности в интернете
Опубликованы итоги голосования по проекту реновации
Спорт
«Задача России — выиграть Кубок конфедераций» В субботу, 17 июня, в России стартует Кубок конфедераций — международный турнир, предваряющий чемпионат мира по футболу
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь