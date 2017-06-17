Власти Москвы подвели итоги голосования по проекту реновации

Жители 276 домов проголосовали за выход из программы — более трети квартир в них против участия в программе. В 184 домах мнения разделились. За участие в программе в них высказались жители от 40 до 60% квартир. Эти дома также не могут быть включены в проект реновации.

Высказать свое мнение горожане могли с 15 мая по 15 июня в системе «Активный гражданин», в центрах государственных услуг «Мои документы» или на общем собрании собственников помещений.

Ранее глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев сообщал, что по предварительным итогам голосования на 15 июня жители 466 московских домов решили выйти из программы реновации. «466 домов решили выйти из программы реновации, в 2312 домах — 90% голосуют «за» программу, а в 600 домах — 80% голосуют «за», — сказал Ермолаев накануне.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил беспрецедентный для России уровень общественного обсуждения программы. «Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией», — заявил сегодня мэр на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума.

Он поблагодарил всех москвичей, как сторонников, так и противников программы реновации, за плодотворную дискуссию вокруг проекта программы.