Адвокат Сноудена выступил против запрета анонимности в интернете

Но, по мнению адвоката, «не на той стадии развития наше общество сегодня находится», чтобы полностью исключать анонимность в интернете.

«Я как адвокат (экс-сотрудника ЦРУ Эдварда) Сноудена… я против того, чтобы вообще пытались какие-то революционные изменения в интернете вносить… Что касается совершения преступления, в том числе в сети интернет, да, я за то, что если есть доказательства, привлекать нужно человека к ответственности», — сказал Кучерена в эфире телеканала «Россия 24», комментируя инициативу запретить анонимность в интернете.

Ранее законопроект о регулировании работы мессенджеров прошел в Госдуме первое чтение. Документ обязывает организаторов обмена мгновенными сообщениями обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в соответствии с законодательством. Для этого авторы законопроекта предлагают присваивать абонентам идентификационные номера на основании договоров, которые мессенджеры должны будут заключать с операторами связи.

Также в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий в России использование технологий, позволяющих обойти блокировку интернет-сайтов. Документ предлагает возложить на операторов поисковых систем обязанность прекращать на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране информационные ресурсы. За неисполнение этого предлагается установить штраф для граждан — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч и для юрлиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.