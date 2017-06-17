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16:24 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат Сноудена выступил против запрета анонимности в интернете

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российское общество не готово к тому, чтобы полностью запрещать анонимность в интернете, но это не значит, что правонарушения в сети должны оставаться безнаказанными, заявил председатель Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

«Я как адвокат (экс-сотрудника ЦРУ Эдварда) Сноудена… я против того, чтобы вообще пытались какие-то революционные изменения в интернете вносить… Что касается совершения преступления, в том числе в сети интернет, да, я за то, что если есть доказательства, привлекать нужно человека к ответственности», — сказал Кучерена в эфире телеканала «Россия 24», комментируя инициативу запретить анонимность в интернете.

Но, по мнению адвоката, «не на той стадии развития наше общество сегодня находится», чтобы полностью исключать анонимность в интернете.

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Ранее законопроект о регулировании работы мессенджеров прошел в Госдуме первое чтение. Документ обязывает организаторов обмена мгновенными сообщениями обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в соответствии с законодательством. Для этого авторы законопроекта предлагают присваивать абонентам идентификационные номера на основании договоров, которые мессенджеры должны будут заключать с операторами связи.

Также в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий в России использование технологий, позволяющих обойти блокировку интернет-сайтов. Документ предлагает возложить на операторов поисковых систем обязанность прекращать на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране информационные ресурсы. За неисполнение этого предлагается установить штраф для граждан — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч и для юрлиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.

Комментарии
3
О И
Мне лично все равно, я никого не боюсь, это меня пусть боятся)))
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Виктор Потоцкий
Ощущение что Депутаты на другой планете живут.... Если всё это запретить то и интернет пользователям будет не нужен, он просто станет неинтересным так что это законы которые ударят по интернет провайдерам....
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Сергей Костенко
Конечно, против, как "А Б" после запрета комментировать будет...
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