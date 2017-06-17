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17:06 (мск), источник: Noi.md

Жительницу Молдовы обязали вернуть пособие на ребенка

Жительница Молдовы не уведомила Национальную кассу социального страхования о выходе на работу, несмотря на предупреждение в письменной форме, о том, что она должна была это сделать.

Источник: Noi.md

Теперь мать должна вернуть сумму в размере 10 тыс. леев.

В момент ее выхода в отпуск по уходу за ребенком, НКСС рассчитала пособие в размере 3 300 леев ежемесячно. Затем, женщина уволилась с работы, на основе которой было рассчитано пособие, и устроилась на другую работу, не уведомив НАСС, пишет bizlaw.md.

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