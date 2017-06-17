Жительницу Молдовы обязали вернуть пособие на ребенка
Жительница Молдовы не уведомила Национальную кассу социального страхования о выходе на работу, несмотря на предупреждение в письменной форме, о том, что она должна была это сделать.
Жительница Молдовы не уведомила Национальную кассу социального страхования о выходе на работу, несмотря на предупреждение в письменной форме, о том, что она должна была это сделать.
Теперь мать должна вернуть сумму в размере 10 тыс. леев.
В момент ее выхода в отпуск по уходу за ребенком, НКСС рассчитала пособие в размере 3 300 леев ежемесячно. Затем, женщина уволилась с работы, на основе которой было рассчитано пособие, и устроилась на другую работу, не уведомив НАСС, пишет bizlaw.md.