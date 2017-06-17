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19:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жителям и гостям Казани дали рекомендации на время проведения Кубка конфедераций

Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.

В связи с проведением в Казани игр Кубка конфедераций FIFA жителям и гостям столицы Татарстана дали рекомендации о том, как себя вести в людных местах и на что обращать пристальное внимание. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в правоохранительных органах.

Силовики просят граждан обращать внимание на людей, которые проявляют необоснованный интерес к спортивным сооружениям, объектам транспорта, а также к организаторам и участникам чемпионата, интересуются покупкой химических реактивов, ядов и веществ, которые могут быть использованы для совершения терактов. Также стоит опасаться тех, кто просит помочь пронести ручную кладь на спортивные и любые другие объекты либо присмотреть за вещами под различными предлогами.

Стоит обратить внимание и на людей, которые арендуют жилье на короткое время, а также на тех, кто появляется в людных местах в одежде не по сезону.

Следует помнить о том, что при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы, в том числе анонимно. Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ: 291−35−28, 291−23−40, 291−24−40, 291−20−02; УФСБ России по РТ: 231−45−55, а также многоканальный телефон УФСБ России по РТ: 231−49−00.

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