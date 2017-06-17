Путин рассказал о серьезном влиянии Коля
Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль оказал на него большое влияние. Слова Путина передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль оказал на него большое влияние. Слова Путина передает РИА Новости.
«Я знаком с ним с начала 1990-х годов, обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром
По его словам, взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы впечатлили его. «Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в
В пятницу, 16 июня, Коль умер в своем доме в Людвигсхафене, ему было 87 лет. Пост канцлера ФРГ он занимал с 1982 по 1998 год. При нем, в частности, произошло объединение Западной и Восточной Германии.