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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин рассказал о серьезном влиянии Коля

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль оказал на него большое влияние. Слова Путина передает РИА Новости.

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«Я знаком с ним с начала 1990-х годов, обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление — очень сильное», — сказал российский лидер.

По его словам, взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы впечатлили его. «Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени, в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека», — отметил Путин.

В пятницу, 16 июня, Коль умер в своем доме в Людвигсхафене, ему было 87 лет. Пост канцлера ФРГ он занимал с 1982 по 1998 год. При нем, в частности, произошло объединение Западной и Восточной Германии.

Комментарии
3
М М
Всё верно. Коль сделал показательный урок: присоединил к ФРГ Восточную Герамнию. Его ученик блестяще сдал экзамен в виде присоединения Крыма к России.
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Сергей Донченко
Любопытны в воспоминания самого Колля о г-же Меркель. Надо сказать лестного там мало.
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Ольга Лысенко
Интересно кто больше повлиял ----- Коль или Ельцин БН ?
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