Путин рассказал о серьезном влиянии Коля

«Я знаком с ним с начала 1990-х годов, обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление — очень сильное», — сказал российский лидер.

По его словам, взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы впечатлили его. «Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени, в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека», — отметил Путин.

В пятницу, 16 июня, Коль умер в своем доме в Людвигсхафене, ему было 87 лет. Пост канцлера ФРГ он занимал с 1982 по 1998 год. При нем, в частности, произошло объединение Западной и Восточной Германии.