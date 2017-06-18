В Парке Горького 18 уральских поэтов написали стихи в кабинках колеса обозрения

За десять минут, пока вращалось колесо обозрения в пермском парке, поэты должны были сочинить стихи на заданную тему, которые должны были начинаться со слов «О колесо, ты…». В качестве жюри выступали зрители. Стихи зачитывались по очереди, без имён. Любители поэзии поднимали руки, голосуя за понравившиеся стихи, так и определился победитель. Им стала 39-ти летняя поэтесса из Екатеринбурга Инна Домрачева, которая посвятила свою импровизацию нашему городу Перми.



— Прекрасный, тёплый, уютный город, с ним я дружу ещё с прошлого века. О фестивале мне сообщили друзья из литературного клуба, предложили поучаствовать. Я согласилась, но в последний момент! Сомневалась, что потраченные на дорогу средства окупятся, но призы оказались денежные! Участвую в первый раз, но, видимо, и в последний, так как надо переходить на следующий этап, — поделилась впечатлениями Инна.



В отличие от других мероприятий, посвящённых поэзии, где уже представляют стихи, отобранные заранее, только на «Колесе Озарения» публика может увидеть, как рождаются строки, услышать «живую» поэзию, считают организаторы. Принять участие в таком конкурсе могут не только состоявшиеся поэты, но и совсем новички.