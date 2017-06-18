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08:07 (мск), источник: Новости Перми

В Парке Горького 18 уральских поэтов написали стихи в кабинках колеса обозрения

В рамках поэтического фестиваля «Компрос» на очередном мероприятии летнего цикла «Колесо Озарения» участники фестиваля определили сильнейшего в импровизации.

За десять минут, пока вращалось колесо обозрения в пермском парке, поэты должны были сочинить стихи на заданную тему, которые должны были начинаться со слов «О колесо, ты…». В качестве жюри выступали зрители. Стихи зачитывались по очереди, без имён. Любители поэзии поднимали руки, голосуя за понравившиеся стихи, так и определился победитель. Им стала 39-ти летняя поэтесса из Екатеринбурга Инна Домрачева, которая посвятила свою импровизацию нашему городу Перми.

— Прекрасный, тёплый, уютный город, с ним я дружу ещё с прошлого века. О фестивале мне сообщили друзья из литературного клуба, предложили поучаствовать. Я согласилась, но в последний момент! Сомневалась, что потраченные на дорогу средства окупятся, но призы оказались денежные! Участвую в первый раз, но, видимо, и в последний, так как надо переходить на следующий этап, — поделилась впечатлениями Инна.

В отличие от других мероприятий, посвящённых поэзии, где уже представляют стихи, отобранные заранее, только на «Колесе Озарения» публика может увидеть, как рождаются строки, услышать «живую» поэзию, считают организаторы. Принять участие в таком конкурсе могут не только состоявшиеся поэты, но и совсем новички.

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В Парке Горького 18 уральских поэтов написали стихи в кабинках колеса обозрения
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