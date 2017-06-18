В соцсетях набирает популярность флешмоб с «горячим полом»

Флешмоб #thefloorislava (пол — это лава — ред.) запустили британцы Кевин Фрешуотер и Йоханна Джеймс. Один из участников произносит фразу «пол — это лава», и его товарищ должен за пять секунд найти место, на котором он мог бы не касаться пола.