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00:28 (мск), источник: РИА Новости

В соцсетях набирает популярность флешмоб с «горячим полом»

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей запустили флешмоб, участникам которого предлагают вспомнить детские игры и представить, что пол — это раскаленная лава.

Флешмоб #thefloorislava (пол — это лава — ред.) запустили британцы Кевин Фрешуотер и Йоханна Джеймс. Один из участников произносит фразу «пол — это лава», и его товарищ должен за пять секунд найти место, на котором он мог бы не касаться пола.

К флешмобу присоединилось множество других пользователей, которые выложили в соцсетях комичные видео с участием своих друзей.

​Представить, что пол превратился в лаву, кое-кто предложил даже животным.

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