Полу Маккартни исполняется 75 лет
К этому событию было приурочено решение королевы Елизаветы II о награждении сэра Пола Орденом кавалеров почета.
К этому событию было приурочено решение королевы Елизаветы II о награждении сэра Пола Орденом кавалеров почета.
ЛОНДОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британский композитор, певец, мультиинструменталист,
К этому событию было приурочено решение королевы Елизаветы II о награждении сэра Пола Орденом кавалеров почета — наградой, которую могут иметь не более 65 человек, одновременно живущих на этой планете.
Маккартни является одним из основателей популярной британской
В 2011 году Маккартни получил признание как один из лучших