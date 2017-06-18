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01:04 (мск), источник: ТАСС

Полу Маккартни исполняется 75 лет

К этому событию было приурочено решение королевы Елизаветы II о награждении сэра Пола Орденом кавалеров почета.

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британский композитор, певец, мультиинструменталист, экс-битл и самый богатый музыкант мира Пол Маккартни празднует юбилей: ему исполняется 75 лет.

Пол Маккартни, Рио де Жанейро, 1990 г.

К этому событию было приурочено решение королевы Елизаветы II о награждении сэра Пола Орденом кавалеров почета — наградой, которую могут иметь не более 65 человек, одновременно живущих на этой планете.

Маккартни является одним из основателей популярной британской рок-группы The Beatles. Музыкант неоднократно становился обладателем премии «Грэмми», он также является кавалером ордена Британской империи.

В 2011 году Маккартни получил признание как один из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Экс-битла неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самого успешного музыканта и композитора новейшей истории.

Пол Маккартни работает над "Сержантом Пеппером", 1967 г.
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