В Нью-Йорке очередь в библиотеку твитов Трампа растянулась на всю улицу

Очередь растянулась вдоль 57-й улицы на Манхеттене, у входа на экспозицию кратких изречений Дональда Трампа дежурят полицейские. Оригинальная «Библиотека Твиттера президента Дональда Трампа» открылась по соседству с нью-йоркской резиденцией первой семьи Trump tower накануне в пятницу. «Библиотека» стала проектом сатирического вечернего телешоу The Daily Show.

На экранах и плакатах вдоль стен выставки — самые громкие и запомнившиеся заметки президента в микроблоге Twitter длиной в 140 знаков, в том числе и удаленные автором. Так, в золотую рамку помещена запись двухнедельной давности «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе». Твит, в котором президент не закончил свою мысль, пробыл в ленте главы государства несколько часов, прежде чем был удален.