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01:37 (мск), источник: РИА Новости

В Нью-Йорке очередь в библиотеку твитов Трампа растянулась на всю улицу

НЬЮ-ЙОРК, 18 июн — РИА Новости. Количество желающих посетить библиотеку твитов президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке значительно превысило возможности помещения на Пятой авеню, желающие ознакомиться с новой классикой в субботу стоят в очереди около часа.

В очереди в библиотеку твитов Трампа стояло больше людей, чем на его инаугурации

Очередь растянулась вдоль 57-й улицы на Манхеттене, у входа на экспозицию кратких изречений Дональда Трампа дежурят полицейские. Оригинальная «Библиотека Твиттера президента Дональда Трампа» открылась по соседству с нью-йоркской резиденцией первой семьи Trump tower накануне в пятницу. «Библиотека» стала проектом сатирического вечернего телешоу The Daily Show.

На экранах и плакатах вдоль стен выставки — самые громкие и запомнившиеся заметки президента в микроблоге Twitter длиной в 140 знаков, в том числе и удаленные автором. Так, в золотую рамку помещена запись двухнедельной давности «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе». Твит, в котором президент не закончил свою мысль, пробыл в ленте главы государства несколько часов, прежде чем был удален.

К сожалению, нет времени стоять в этой прекрасной очереди, но браво этой великолепной библиотеке твитов Трампа

Вход в «библиотеку», как и полагается подобным учреждениям, бесплатный. В Нью-Йорке она открыта только на два выходных дня. Впрочем, ранее ведущий The Daily Show Тревор Ноа обещал, что собрание 140-знаковых произведений Трампа будет показано и в других городах США.

The Daily Show помогло мне узнать американскую историю с помощью библиотеки твитов Трампа
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