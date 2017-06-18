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09:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Собраться в школу помогут детям неравнодушные хабаровчане

Приносить можно все: от канцтоваров до школьной формы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 июня, AmurMedia.

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии запускает акцию по сбору школьных принадлежностей для детей из малоимущих и многодетных семей «Помоги собраться в школу», собщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационно-просветительский портал епархии.

— Все желающие помочь могут приносить все, что может понадобиться ребенку в процессе обучения: школьную форму, портфели, канцтовары, разные школьные принадлежности. Как всегда, будем рады не только новым вещам, но и бывшим в употреблении, главное, чтобы они были в хорошем состоянии, — сообщают сотрудники отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Вещи можно приносить по адресу: ул. Воронежская, 49а (ост. «Дорожная больница», белое здание рядом со Свято-Елисаветинским храмом), каб. 22, 25.

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