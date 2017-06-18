Синоптики рассказали, какая погода ожидает приморцев в начале недели
Во Владивостоке и крае будут царить туманы и дожди.
Во Владивостоке и крае будут царить туманы и дожди.
Владивосток, 18 июня, PrimaMedia.
Начало новой недели в Приморье и во Владивостоке, в частности, будет ознаменовано типичной июньской погодой. По прогнозам метеорологов, в понедельник и вторник край накроют туманы и дожди, местами с грозами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
В ночь на 19 июня во Владивостоке ожидаются небольшой, временами умеренный дождь и туман местами. Порывы
С утра в понедельник, 19 июня, метеорологи обещают также дождь с туманом. Температура воздуха днем составит +16…18°С, вечером похолодает до +12…14°С.
Днем 20 июня во Владивостоке будут наблюдаться морось и туман, ветер сильный,
В районах Приморья в ночь на понедельник также пройдут умеренные дожди, местами с грозами и туманами. Ветра южный,
Днем 19 июня приморцев ждет та же погода — дожди и грозы, в некоторых районах потеплеет до +24…29°С. Вечером дожди и грозы продолжатся. Ветер
Днем 20 июня ожидается небольшой, местами умеренный дождь без иных погодных явлений. Ветер
Температура воды в море в ближайшие два дня будет держаться на одном уровне — 13−14°C выше нуля.