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09:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Синоптики рассказали, какая погода ожидает приморцев в начале недели

Во Владивостоке и крае будут царить туманы и дожди.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 июня, PrimaMedia.

Начало новой недели в Приморье и во Владивостоке, в частности, будет ознаменовано типичной июньской погодой. По прогнозам метеорологов, в понедельник и вторник край накроют туманы и дожди, местами с грозами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

В ночь на 19 июня во Владивостоке ожидаются небольшой, временами умеренный дождь и туман местами. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 14 м/c, столбик термометра опустится до +12…14°С.

С утра в понедельник, 19 июня, метеорологи обещают также дождь с туманом. Температура воздуха днем составит +16…18°С, вечером похолодает до +12…14°С.

Днем 20 июня во Владивостоке будут наблюдаться морось и туман, ветер сильный, юго-восточный с порывами до 15 м/с. Воздух прогреется до +16…18°С.

В районах Приморья в ночь на понедельник также пройдут умеренные дожди, местами с грозами и туманами. Ветра южный, юго-западный с порывами до 6−11 м/c. Температура воздуха составит +13…18°С, на востоке +5…10°C.

Днем 19 июня приморцев ждет та же погода — дожди и грозы, в некоторых районах потеплеет до +24…29°С. Вечером дожди и грозы продолжатся. Ветер юго-западный 6−11 м/c. Температура на восточном побережье составит +3…8°C, в других районах +10…15°С.

Днем 20 июня ожидается небольшой, местами умеренный дождь без иных погодных явлений. Ветер юго-западный 6−11 м/c. В отдельных районах края воздух прогреется до +23…28°С, на восточном побережье до +11…16°C.

Температура воды в море в ближайшие два дня будет держаться на одном уровне — 13−14°C выше нуля.

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