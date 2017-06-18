В Беларуси отмечают День медицинских работников

В 2016 году в нашей стране медицинскую помощь оказывали 636 больничных организаций, 2311 амбулаторно-поликлинических организаций, а также 144 станции скорой помощи, сообщили в Национальном статистическом комитете.

На 1 января 2017 года в белорусских больницах, поликлиниках и амбулаториях работали 41,5 тысячи практикующих врачей и 125,8 тысячи средних медицинских работников. В 2016 году на 10 000 белорусов приходилось 44 врача.

Подготовкой врачей и медсестер в Беларуси занимаются 5 вузов и 16 учреждений среднего специального образования. В 2016 году они выпустили 3,3 тысячи специалистов со средним специальным образованием и 3,9 тысячи специалистов с высшим.