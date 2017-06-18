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09:36 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: AP 2017

«Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А главное — душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что сегодня перед российским медицинским сообществом стоят серьезные задачи. По его словам, необходимо повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи. А также уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных кадров, добавил президент.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». В 2017 году День медицинского работника отмечается 18 июня.

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