Дожди пройдут в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Метеорологи обещают дожди в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +21 до +31°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 19 июня, малооблачно, дожди, грозы. Температура воздуха будет около +21°C. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Во вторник, 20 июня, будет малооблачно, возможны небольшие дожди, грозы. Столбик термометра установится на отметке +25°C. Ветер северный, 4 м/с.

В среду, 21 июня, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит +27°C. Ветер юго-восточный, 6 м/с.

В четверг, 22 июня, установится ясная погода. Столбик термометра покажет +30°C. Ветер южный, 6 м/с.