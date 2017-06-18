Дожди пройдут в Иркутске на предстоящей рабочей неделе
Температура воздуха будет колебаться от +21 до +31°C.
Температура воздуха будет колебаться от +21 до +31°C.
Метеорологи обещают дожди в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +21 до +31°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 19 июня, малооблачно, дожди, грозы. Температура воздуха будет около +21°C. Ветер
Во вторник, 20 июня, будет малооблачно, возможны небольшие дожди, грозы. Столбик термометра установится на отметке +25°C. Ветер северный, 4 м/с.
В среду, 21 июня, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит +27°C. Ветер
В четверг, 22 июня, установится ясная погода. Столбик термометра покажет +30°C. Ветер южный, 6 м/с.
В пятницу, 23 июня, в течение дня ясно. За окном будет +31°C. Ветер