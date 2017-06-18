Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Что дарить врачам: главные правила
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Порошенко объяснил, почему Украина не отменит АТО в Донбассе
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
21:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дожди пройдут в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Температура воздуха будет колебаться от +21 до +31°C.

Метеорологи обещают дожди в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +21 до +31°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 19 июня, малооблачно, дожди, грозы. Температура воздуха будет около +21°C. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Во вторник, 20 июня, будет малооблачно, возможны небольшие дожди, грозы. Столбик термометра установится на отметке +25°C. Ветер северный, 4 м/с.

В среду, 21 июня, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит +27°C. Ветер юго-восточный, 6 м/с.

В четверг, 22 июня, установится ясная погода. Столбик термометра покажет +30°C. Ветер южный, 6 м/с.

В пятницу, 23 июня, в течение дня ясно. За окном будет +31°C. Ветер юго-восточный, 7 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+32°
переменная облачность
756 мм рт. ст.
нормальное
59 %
повышенная
6 м/с
умеренный ветер
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на понедельник, 19 июня
Жара сказалась на активности французов во время выборов
Путин назначил нового начальника ГИБДД
Соперники сборной России сыграли вничью на Кубке конфедераций
Сенатор: Госдеп противится введению новых санкций против РФ
Airbus представил более экономичную версию A380
В Мали совершено вооруженное нападение на туристический лагерь
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Спорт
Криштиану сотворил, Чичарито — ответил. Казань увидела звезд Во втором матче Кубка конфедераций Португалия и Мексика сыграли в результативную ничью, оставив Россию на первом месте в группе
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь