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11:00 (мск), источник: Informburo.kz

Первый Всемирный театральный фестиваль открылся в Астане

До 26 июня жители и гости столицы могут посетить постановки ведущих театральных коллективов Европы и Азии.

6
фотографий
6
фотографий

В Астане открылся первый Всемирный театральный фестиваль, посвящённый 80-летию казахстанского актёра и режиссёра Асанали Ашимова. Об этом со своей страницы в Facebook сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

По его словам, в фестивале примут участие ведущие театры Европы и Азии, известные критики, драматурги, деятели культуры и искусства Казахстана и стран СНГ, именитые друзья юбиляра и молодые актёры, которые хотят ближе познакомиться с творчеством Асанали Ашимова.

До 26 июня жители и гости столицы могут посетить постановки лучших театральных коллективов на сценах Дворца мира и согласия, театра «Астана Балет», Дворца школьников, а также театра «Жастар».

Также официально открылась Кинонеделя, посвящённая Асанали Ашимову. Жители Астаны могут посетить кинозалы в кинопарках ТРЦ «Керуен-сити» и «Сары-арка». Вход бесплатный.

Свои театральные постановки привезут на фестиваль актёры театров Москвы, Беларуси, Южной Кореи, Грузии, Кыргызстана и Казахстана.

Театральный фестиваль проходит в рамках Международного фестиваля современного искусства Astana ArtFest-2017.

В честь 80-летия Асанали Ашимова 5 мая в Алматы прошёл премьерный показ дублированной на казахский язык версии документального фильма о его жизни и творчестве «Зеркальных дел мастер» режиссёра Бахыта Каирбекова.

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