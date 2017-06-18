Фестиваль «Все свои» пройдет в День молодежи на набережной Федоровского в Нижнем Новгорода 1 июля

«Первый день июля соберет на одной площадке самых разных, ярких, современных представителей молодёжи города. Приглашены все культуры, субкультуры, молодёжные организации и объединения», — поясняется в сообщении.

Разноуровневая площадка набережной выделит пять больших зон фестиваля: лекторий — мастер-классы и лекции от лучших специалистов Нижнего Новгорода из сфер блоггинга, DJ, stand up и других, фуд-корт, а также «бутики» с молодежной одеждой, на главной сцене выступят нижегородские представители искусства, планируются танцы, воркаут, стритбаскет и скейтеры на площадке спорта, а также арт-объекты и граффити в зоне современного искусства.

Кроме того, предполагается большое количество интерактивных зон. Организаторы сообщают, что вход на фестиваль планируется свободный.