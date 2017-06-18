Фестиваль «Все свои» пройдет в День молодежи на набережной Федоровского в Нижнем Новгорода 1 июля
Фестиваль «Все свои» пройдет в День молодежи на набережной Федоровского в Нижнем Новгорода 1 июля 2017 года. Об этом сообщают организаторы.
Фестиваль «Все свои» пройдет в День молодежи на набережной Федоровского в Нижнем Новгорода 1 июля 2017 года. Об этом сообщают организаторы.
«Первый день июля соберет на одной площадке самых разных, ярких, современных представителей молодёжи города. Приглашены все культуры, субкультуры, молодёжные организации и объединения», — поясняется в сообщении.
Разноуровневая площадка набережной выделит пять больших зон фестиваля: лекторий —
Кроме того, предполагается большое количество интерактивных зон. Организаторы сообщают, что вход на фестиваль планируется свободный.