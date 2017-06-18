В Клишова Ноуэ стартовал четвёртый Фестиваль бессарабского ковра
В селе Клишова Ноуэ Оргеевского района сегодня проходит четвертый фестиваль бессарабского ковра. Многим экспонатам — более ста лет.
В селе Клишова Ноуэ Оргеевского района сегодня проходит четвертый фестиваль бессарабского ковра. Многим экспонатам — более ста лет.
Свои изделия представили и современные мастера, фестиваль собрал свыше сорока ткачей. В этом году девиз экспозиции: «Традиционный ковер — часть наследия ЮНЕСКО».
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