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11:16 (мск), источник: Publika.md

В Клишова Ноуэ стартовал четвёртый Фестиваль бессарабского ковра

В селе Клишова Ноуэ Оргеевского района сегодня проходит четвертый фестиваль бессарабского ковра. Многим экспонатам — более ста лет.

Источник: Publika.md

Свои изделия представили и современные мастера, фестиваль собрал свыше сорока ткачей. В этом году девиз экспозиции: «Традиционный ковер — часть наследия ЮНЕСКО».

В рамках фестиваля организованы также мастер-классы по технике ковроткачества, ярмарка национальной кухни и выставка-продажа изделий народного творчества.

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