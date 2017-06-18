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11:18 (мск), источник: Publika.md

В Цынцаренах проходит всеобщее собрание по вопросу о возобновлении работы свалки

В Цынцаренах сегодня обсуждают предложение столичной администрации. Она намерена вновь открыть там мусорный полигон.

Источник: Publika.md

Местные власти вынесли непростой вопрос на всеобщее собрание, где решение примут голосованием.

Муниципий обещает пригороду возмещение ущерба и целый ряд инфраструктурных проектов. В столице настаивают, что законсервированный цынцаренский полигон — единственное место, соответствующее всем требованиям для складирования мусора.

Новое место для городской свалки стали подыскивать, когда жители Бубуечь, куда сейчас свозят мусор, начали акции протеста. Они перекрыли доступ к полигону на четыре дня, в итоге в Кишиневе накопилось две с половиной тысячи тонн отходов.

Полигон в Цынцаренах закрыли в 2011 году. Он способен вместить 44 миллиона кубометров мусора.

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