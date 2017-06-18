В Цынцаренах проходит всеобщее собрание по вопросу о возобновлении работы свалки

Местные власти вынесли непростой вопрос на всеобщее собрание, где решение примут голосованием.

Муниципий обещает пригороду возмещение ущерба и целый ряд инфраструктурных проектов. В столице настаивают, что законсервированный цынцаренский полигон — единственное место, соответствующее всем требованиям для складирования мусора.

Новое место для городской свалки стали подыскивать, когда жители Бубуечь, куда сейчас свозят мусор, начали акции протеста. Они перекрыли доступ к полигону на четыре дня, в итоге в Кишиневе накопилось две с половиной тысячи тонн отходов.

Полигон в Цынцаренах закрыли в 2011 году. Он способен вместить 44 миллиона кубометров мусора.