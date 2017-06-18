В Кишинёве проходит основное музыкальное событие лета — «Summer Fest»

Его второй год проводят в парке Дендрарий. Так организаторы решили объединить музыку и природу.

Накануне выступали Zdob şi Zdub, SunStroke Project, Dan Balan и другие популярные исполнители.

Герои Евровидения — группа SunStroke Project — поднялись на сцену одними из первых.

«Вот такие фесты это как раз это наша стезя, это наша такая струйка такая, потому что клубы — это на второй позиции. И всё остальное это дальше идёт. Народ собрался, народ веселится, самые лучшие артисты Молдовы здесь», — сказали участники группы SunStroke Project.

Всенародные любимцы — «Zdob şi Zdub» — впервые исполнили перед зрителями свой новый хит «Ursul».

«Это песня о природе, против нещадной вырубки лесов. Это песня про нас, ведь люди — это тоже часть природы», — отметил солист группы Zdob şi Zdub Роман Ягупов.

Зрителей забавными карикатурами развлекали художники, повара угощали ароматным шашлыком, а для детей установили надувную горку.

«Грандиозное событие. Всё продуманно до мелочей. Мы получаем огромное удовольствие».

«Отлично, ждём дождя, но он наверное пройдёт мимо потому что фестиваль происходит классно и нам нравится».

Обещанные синоптиками дожди, к счастью, обошли в этот день Кишинев стороной.

«Это потому что SunStroke позвонил наверх и отменить временно дождь на пару дней. Когда на сцене жара, понимаешь, облака расходятся», — сказал солист группы Zdob şi Zdub Роман Ягупов.

В завершение первого дня фестивальной программы на сцену вышел Дан Балан.

«Отличный вечер, я чувствую невероятную энергетику. Как всегда отлично выступают Zdob şi Zdub, я по ним скучал, сейчас пойду здороваться. С SunStroke Project я не знаком, но сегодня обязательно это исправим», — сказал певец Дан Балан.

Сегодня зрителей ждет продолжение «Summer Fest». Состоятся выступления Carla’s Dreams, DJ Andrew Rayel и группы Alternosferа.