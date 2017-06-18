В Омске скоро начнется гроза с градом и сильным ветром
Омский Гидрометцентр предупредил о смене погоды в регионе.
Омский Гидрометцентр предупредил о смене погоды в регионе.
Сильный дождь, гроза, град, сильный ветер до 18−23 м/с ожидаются уже сегодня, 18 июня, и продлятся завтра, 19 июня.
Непогода может вызвать возникновение ЧС, в связи с чем подразделения МЧС перевели в режим повышенной готовности, сообщила
«Распределение неблагоприятных явлений по территории будет неравномерным как по интенсивности, так и по продолжительности. Погодные условия будут формироваться в неустойчивой воздушной массе с образованием мощных
Отметим, что осадках температура до +30°С будет сохраняться.