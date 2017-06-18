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12:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

Ветер усилится до 18 метров в секунду.

В понедельник, 19 июня, на территории Башкирии объявляется штормовое предупреждение. Об этом сообщают в МЧС республики.

Сильные порывы северного ветра усилится до 13−18 метров в секунду. Кроме мощного ветра жителей Башкирии ждут грозы и дожди. Все так, как мы «любим».

В МЧС в очередной раз напоминают, что не стоит прятаться от шквалистого ветра и дождя под неустойчивыми конструкциями, например, под рекламными щитами.

Водителям, в свою очередь, напоминают, что в период неблагоприятных погодных условий нужно быть максимально внимательным на дороге. Среднюю скорость передвижения лучше снизить.

Если вы попали в беду, звоните в МЧС Башкирии по телефону 112.

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