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14:03 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде во вторник в трех районах города отключат горячую воду

Без горячего водоснабжения на две недели останутся жители Тракторозаводского, Дзержинского и Ворошиловского районов.

Источник: РИАЦ

Ограничение подачи горячей воды потребителям связано с необходимостью ежегодного проведения плановых ремонтных работ, которые длятся, как правило, две недели, и имеют цель подготовить системы к очередному отопительному сезону. За то время, пока у жителей отсутствует ГСВ, специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» заменяют изношенные узлы и агрегаты, чистят котлы и газовые горелки в котельных, налаживают контрольно-измерительные приборы и оборудование, проводят ревизию всей электрической части. Как поясняют в компании, планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону.

Отключения производятся по графику. Во многих районах города уже возобновляется подача горячей воды. С 20 июня по 3 июля плановый ремонт ожидает остальные котельные.

В Тракторозаводском районе ГСВ с 20 июня по 3 июля 2017 года ограничат по следующим адресам:

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20.

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30.

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51.

ул. Кастерина, 2, 4, 6.

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13.

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

ул. Мясникова, 2, 8, 16.

ул. Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44.

ул. Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39.

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

В зоне отключения также значатся детские сады №№ 8, 15, 117, 257, 305, 331, 347, 363, 376, 372, 387, 391, поликлиника № 9, детская поликлиника № 3, детский санаторий № 2, стоматологическая поликлиника № 3, школы №№ 18, 27, 45, 51, 61, 88 и лицей № 3.

В Дзержинском районе с 20 июня по 3 июля без горячей воды останется поселок Аэропорт, 18, 19, 20, 21.

В Ворошиловском районе на две недели отключат горячую воду по следующим адресам:

ул. Ардатовская, 16.

ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19.

ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 67, 71а, 73.

ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6а, 8, 10.

ул. Череповецкая, 11/4, 11/5.

В Ворошиловском районе на один день, 20 июня, с 8.00 и до 00.00, ГСВ ограничат в домах по ул. Циолковского, 2; ул. Калинина, 11; здании детского сада № 280.

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