В Воронежской области приставы запретили выезд 8 тыс должников за границу

Судебные приставы не пустили за границу около 8 тыс. жителей из Воронежской области за пять месяцев 2017 года, сообщила пресс-служба УФССП по региону в пятницу, 16 июня. Меру применили к жителям, не оплатившим долги на сумму более 10 тыс. рублей.

Должниками по алиментам оказались 4,2 тыс. человек. Общая сумма долга жителей составила 3 млрд рублей.

Получить информацию о наличии задолженности и погасить долг можно на официальном сайте управления ФССП по Воронежской области. О погашении долга нужно сообщить судебному приставу заранее: процедура отмены ограничения занимает до 10 дней.