Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Пара ведет свободную от еды жизнь
ЕС обратился к России с призывом
Байки педиатра: странные жалобы родителей
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Военные в Донбассе: «Штаб начинает всеукраинскую мобилизацию»
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
"Скоро произодут перемены": Барановская собирается замуж
«Захотят убить – придут»: ООН о расправах ВСУ
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12Акции протеста 12 июня
12:40 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси каждый третий ребенок в возрасте 3−4 лет лишен отцовского внимания — ЮНИСЕФ

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 74 странах мира более половины детей в возрасте от 3 до 4 лет (около 40 млн малышей) лишены внимания со стороны отцов. Такие данные приводятся в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН.

Источник: БЕЛТА

Авторы исследования отмечают, что в Беларуси отцовского внимания лишены 32% маленьких детей, в Украине — 29%, в Грузии — 40%, в Казахстане — 49%, в Узбекистане — 46%. Между тем в этом возрасте дети нуждаются в любви и заботе обоих родителей, в правильном питании, защите от стресса и насилия. В первую тысячу дней после рождения мозг ребенка развивается огромными темпами — каждую секунду в нем появляется около тысячи новых соединений. Они во многом обеспечивают возможности мыслительного аппарата ребенка в последующие годы жизни.

Как показало исследование, отцы не всегда играют активную роль в развитии детей в самые ранние годы их жизни, констатировал представитель ЮНИСЕФ Лоуренс Ченди. Он призвал преодолеть барьеры, которые мешают отцам уделять младенцам и маленьким детям больше внимания, дарить им любовь, играть с ними, читать им, рассказывать истории, петь вместе с ними и рисовать.

В Беларуси прорабатывается вопрос о целесообразности установления Дня отца. Это предусмотрено Национальным планом по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2017−2020 годы.

Как сообщалось БЕЛТА, за установление такого праздника высказались 43,7% участников соцопроса, проведенного Центром социологических и политических исследований Белорусского государственного университета по заказу Министерства труда и социальной защиты в апреле-мае нынешнего года. В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов из 78 городских и сельских населенных пунктов. Более 30% респондентов считают, что День отца можно праздновать неофициально.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Почему Лукашенко не любит лежать на пляже
Лукашенко считает, что проблема роста цен потеряет актуальность в ближайшее
Почему Лукашенко не любит лежать на пляже
Во Франции начался второй тур парламентских выборов
Путин не сделал для себя открытий в ходе «Прямой линии»
Иракская армия заявила о начале наступления в Мосуле
Вступление Украины в ЕС Захарова сравнила с полетом на Луну
Что говорили футболисты сборной России после победы
Очередь в библиотеку твитов Трампа растянулась на всю улицу
Путин поздравил медиков с профессиональным праздником
Спорт
Португалия — Мексика: ловушка для Криштиану Во втором матче Кубка конфедераций в Казани встретятся чемпионы Европы и победитель Кубка КОНКАКАФ
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь