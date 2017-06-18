В Беларуси каждый третий ребенок в возрасте 3−4 лет лишен отцовского внимания — ЮНИСЕФ

Авторы исследования отмечают, что в Беларуси отцовского внимания лишены 32% маленьких детей, в Украине — 29%, в Грузии — 40%, в Казахстане — 49%, в Узбекистане — 46%. Между тем в этом возрасте дети нуждаются в любви и заботе обоих родителей, в правильном питании, защите от стресса и насилия. В первую тысячу дней после рождения мозг ребенка развивается огромными темпами — каждую секунду в нем появляется около тысячи новых соединений. Они во многом обеспечивают возможности мыслительного аппарата ребенка в последующие годы жизни.

Как показало исследование, отцы не всегда играют активную роль в развитии детей в самые ранние годы их жизни, констатировал представитель ЮНИСЕФ Лоуренс Ченди. Он призвал преодолеть барьеры, которые мешают отцам уделять младенцам и маленьким детям больше внимания, дарить им любовь, играть с ними, читать им, рассказывать истории, петь вместе с ними и рисовать.

В Беларуси прорабатывается вопрос о целесообразности установления Дня отца. Это предусмотрено Национальным планом по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2017−2020 годы.