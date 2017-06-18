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12:20 (мск), источник: Индикатор

Воздействие света может подавлять у комаров желание кусать

Ученые из Университета Нотр-Дама обнаружили, что еженощное 10-минутное воздействие света на малярийного комара Anopheles gambiae подавляет у него желание кусать человека.

С подробностями можно ознакомиться в Parasites and Vectors.

Москит Anopheles gambiae является одним из главных переносчиков малярии в Африке. Ежегодно 429 000 человек, в основном детей, умирает от укуса малярийных комаров. «Anopheles gambiae развивают устойчивость к инсектицидам, поэтому нам необходимы новые методы борьбы с комарами», — сообщил автор исследования Джайлс Даффилд.

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Ученые разделили комаров на две группы. Комары из контрольной группы пребывали в темноте. На насекомых из экспериментальной группы ученые воздействовали импульсом белого света в течение 10 минут. Затем исследователи проверили склонность комаров кусать сразу после воздействия светом и через каждые два часа на протяжении всей ночи. Результаты показали, что у комаров из экспериментальной группы желание кусать пропадало.

В другом эксперименте ученые на протяжении нескольких секунд светили на комаров каждые два часа, после чего обнаружили, что таким способом можно подавить желание у комаров кусать почти на 12 часов.

По словам ученых, использовать импульсы света, вероятно, эффективнее, поскольку комарам сложнее адаптироваться к свету, воздействию которого они подвергаются в разных дозах и периодически. Сейчас исследователи проверяют эффективность различных длин волн света, которые бы к тому же меньше тревожили людей во время сна. Ученые уверены, что разработают новые меры, которые предотвратят укусы комаров.

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