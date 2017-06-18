Лицеи Молдовы остаются без преподавателей

Как уточняют в ведомстве, в 2017—2018 учебном году есть необходимость в 1865 дидактических кадрах. При этом ВУЗы по специальности педагогика закончат 872 студента, а колледжи — 129 человек, то есть в общей сложности появится тысяча молодых преподавателей.

«Это лишь частично решит проблему дефицита кадров в образовательных учреждениях», — подчеркнули в министерстве просвещения.

Однако нет никаких гарантий, что все выпускники поступят на работу по специальности. Отпугнуть их может и низкий уровень оплаты труда в этой сфере. В 2017 году педагоги не раз выходили на протесты с требованием поднять им зарплату.