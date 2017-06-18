Выпускники в Мангистау отказались от бала, собрав деньги на лечение ребёнку

Все деньги, собранные на торжество 45-ю школьниками, а это почти 400 тысяч тенге, передали пятикласснице Амине.

Два года назад у ребёнка обнаружили опухоль головного мозга, сделали операцию, но девочка полностью лишилась зрения. Шанс его вернуть есть — уже в сентябре Амину прооперируют в Уфе.

Ранее в ВКО выпускники НИШ провели благотворительный бал и собрали почти 900 тысяч тенге для нуждающегося в лечении мальчика из города Зайсан.