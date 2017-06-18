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13:57 (мск), источник: Informburo.kz

Выпускники в Мангистау отказались от бала, собрав деньги на лечение ребёнку

Одиннадцатиклассники школы-лицея в селе Акшукур в Мангистауской области отказались от выпускного бала ради помощи больной девочке, сообщает Tumba.kz.

Все деньги, собранные на торжество 45-ю школьниками, а это почти 400 тысяч тенге, передали пятикласснице Амине.

Два года назад у ребёнка обнаружили опухоль головного мозга, сделали операцию, но девочка полностью лишилась зрения. Шанс его вернуть есть — уже в сентябре Амину прооперируют в Уфе.

Ранее в ВКО выпускники НИШ провели благотворительный бал и собрали почти 900 тысяч тенге для нуждающегося в лечении мальчика из города Зайсан.

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