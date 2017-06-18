Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке

Среди участников парада, кроме сотен разноцветных русалок, был также фиолетовый осьминог, гигантская акула, тритон, розовый фламинго, большая кукла президента США Дональда Трампа в короне Нептуна, десятки пиратов, морских царей и цариц.

Некоторые костюмы представляли собой результат долгого и кропотливого труда их владельцев и были красочно декорированы. Однако большинство участников праздника выбрали менее вычурные костюмы, добавив к своему образу лишь цветной парик и длинную блестящую юбку.