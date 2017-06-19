Суд в Италии запретил ресторанам причинять лобстерам боль

Сначала судьбой и самочувствием лобстеров озаботились борцы за права животных из Флоренции, которые подали иск в суд к одному из местных рестораторов, который держал омаров во льду связанными.

В Канаде буддийские монахи выкупили лобстеров и выпустили их в океан из сострадания

Ресторатору не удалось выиграть судебный процесс: судья постановил вынести в отношении владельца заведения €2000 и еще €3000 в качестве судебных издержек. «Дело лобстеров» приобрело национальный масштаб, передает The Telegraph.

«Хотя этот метод приготовления пищи можно считать законным, поскольку он широко используется, страдания, вызванные содержанием омаров перед приготовлением, не могут быть оправданы таким образом», — говорится в постановлении.

Суд предложил хранить ракообразных в «более уважительной манере». Например, в насыщенных кислородом резервуарах с водой комнатной температуры.

Решение суда нельзя считать полноценным законом, который бы распространялся на все итальянские субъекты.