Погода в Башкирии на понедельник

Природа продолжает пугать уфимцев страшными явлениями.

19 июня температура воздуха по Башкирии прогреется примерно до 23 градусов. Ночью резко похолодает, аж до 8 градусов тепла. К сожалению, в республику вновь заглянут хмурые тучи с дождем и грозами. Южный ветер усилится до опасных 18 метров в секунду.

В Уфе будет чуть холоднее. Днем воздух прогреется до 19 градусов, а ночью опустится до 5. С 11 часов утра будет идти дождь с грозами. Стихия прекратит бушевать только в 11 часов вечера. Ветер западный, с порывами до 12 метров в секунду. Готовьте зонтики!