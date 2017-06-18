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22:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на понедельник

В республику вновь придут дожди и грозы.

Источник: РИА "Новости"

Природа продолжает пугать уфимцев страшными явлениями.

19 июня температура воздуха по Башкирии прогреется примерно до 23 градусов. Ночью резко похолодает, аж до 8 градусов тепла. К сожалению, в республику вновь заглянут хмурые тучи с дождем и грозами. Южный ветер усилится до опасных 18 метров в секунду.

В Уфе будет чуть холоднее. Днем воздух прогреется до 19 градусов, а ночью опустится до 5. С 11 часов утра будет идти дождь с грозами. Стихия прекратит бушевать только в 11 часов вечера. Ветер западный, с порывами до 12 метров в секунду. Готовьте зонтики!

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