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06:48 (мск), источник: Вести - Воронеж

Настоятеля храма в Хохле сняли после коррупционного скандала

Священник покинул приход незадолго до того, как отстранили от должности главу района.

Настоятеля храма в райцентре Хохольский Андрей Белянко покинул приход после коррупционного скандала. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Издание связывает уход священника с уголовным делом главы района Павла Пономарёва. По версии следствия, чиновник требовал с местного предпринимателя деньги на храм, используя служебное положение.

В Воронежской митрополии подтвердили то, что Андрей Белянко попрощался с прихожанами храма 11 июня. Решение священника объяснили «семейными обстоятельствами», отрицая связь с ситуацией Павла Пономарёва. При этом Ленинский райсуд по ходатайству следователи СК отстранил Павла Пономарёва от должности 14 июня. Чиновник находится под домашним арестом.

Главу Хохольского района Павла Пономарёва обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, глава района принуждал индивидуального предпринимателя пожертвовать 450 тыс. рублей. Деньги планировалось потратить на стройку сельского храма. Для «убедительности» чиновник заблокировал работу коммерсанта. Так по указанию главы района работники закрыли бетонными материалами вход в торговый павильон предпринимателя. Поведение чиновника «препятствовало коммерческой деятельности и сформировало острую конфликтную ситуацию, приведшую к недовольству населения». Глава района также угрожал предпринимателю в том, что данные «невыносимые условия» будут действовать до тех пор, пока он не выполнит свои обязательства по перечислению благотворительной помощи.

После задержания 17 мая с Павла Пономарёва взяли обязательство о явке, так как он полностью признавал свою вину в преступлении. Однако Пономарёв изменил свою позицию, от первоначальных признательных показаний отказался, заявив о провокации со стороны силовиков. По мнению следователей, вернувшись после допросов, Пономарёв стал угрожать потерпевшему и свидетелем.

— Мы были вынуждены применить в отношении потерпевшего меры государственной защиты. Плюс ко всему — были получены данные от оперативных подразделений о том, что на территории Хохольского района организуется проведение митингов и иных протестных акций с целью дискредитации органов госвласти и, скажем так, выгораживания Пономарёва, доказывания его невиновности, — пояснил ранее «Вести-Воронеж» Александр Медведев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону.

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