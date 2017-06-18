ФОТОРЕПОРТАЖ: Огненное шоу прошло на фолк-фестивале «Свята Сонца» в Дудутках

Фестиваль огня — одно из самых зрелищных мероприятий купальского фэста «Свята Сонца-2017». Фолк-фестиваль также включает несколько разноплановых мероприятий: open-air концерт, этноплощадки, рынок мастеров, обрядовые и развлекательные мероприятия.

Фестиваль «Свята Сонца-2017» посвящен Купалью, а потому на празднике будет уделено много внимания воссозданию традиций и обрядов национальной белорусской культуры и праздника Купалья.