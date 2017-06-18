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15:28 (мск), источник: БЕЛТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Огненное шоу прошло на фолк-фестивале «Свята Сонца» в Дудутках

Два десятка команд продемонстрировали свое мастерство в жанре огненного шоу на фолк-фестивале «Свята Сонца-2017», который прошел 17 июня в музейном комплексе в Дудутках.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Фестиваль огня — одно из самых зрелищных мероприятий купальского фэста «Свята Сонца-2017». Фолк-фестиваль также включает несколько разноплановых мероприятий: open-air концерт, этноплощадки, рынок мастеров, обрядовые и развлекательные мероприятия.

Фестиваль «Свята Сонца-2017» посвящен Купалью, а потому на празднике будет уделено много внимания воссозданию традиций и обрядов национальной белорусской культуры и праздника Купалья.

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