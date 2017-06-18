ФОТОРЕПОРТАЖ: Огненное шоу прошло на фолк-фестивале «Свята Сонца» в Дудутках
Два десятка команд продемонстрировали свое мастерство в жанре огненного шоу на
Два десятка команд продемонстрировали свое мастерство в жанре огненного шоу на
Фестиваль огня — одно из самых зрелищных мероприятий купальского фэста «Свята Сонца-2017».
Фестиваль «Свята Сонца-2017» посвящен Купалью, а потому на празднике будет уделено много внимания воссозданию традиций и обрядов национальной белорусской культуры и праздника Купалья.