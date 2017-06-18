Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Житель Киева спросил Путина, почему «Россия бросила Украину»
Найдены «гены бессонницы»
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Украинский чиновник о России: наша цель — закрыть границу
Военные в ДНР грозят прекратить поставки угля РФ
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: В Киеве считают, что РФ использует советские остатки Украины
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10Скончался Гельмут Коль
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
15:22 (мск), источник: Tengrinews

Какие зарубежные исполнители выступят на концерте Димаша в Астане

Стало известно, какие зарубежные исполнители приедут в Астану и выступят на концерте Димаша Кудайбергена «#Bastau», передает Tengrinews.kz.

Казахстанский певец, сообщил об этом на своей странице в Instagram.

«Немного осталось до концерта #Bastau, который пройдет в #АстанаАрена! Я благодарен многотысячным зрителям, которые поддерживают мое творчество и благословляют! Так позвольте по этике перед концертом познакомить вас с певцами, которые приглашены на концерт в качестве гостей! Каждый гость пришедший на мой концерт — гость нашего Народа, так давайте встретим их, будто они ваши личные гости! Встретьте их от всей души и с дружелюбием!», — написал Димаш.

Он опубликовал постер с изображением гостей вечера.

Продюсер и близкий друг певца Алпамыс Шаримов сообщил, какие звезды станут гостями вечера, который состоится 27 июня в Астане. Исполнитель Терри Лин (Китай).

По словам Шаримова, Терри Лин является самой яркой звездой Китая. Он был соперником Димаша в конкурсе I am a singer.

«Он подарил Димашу на день рождения концерный костюм. Димаш называет его “китайским крестным отцом”. 27 июня он будет почетным гостем вечера», — рассказал Шаримов на своей странице в Instagram.

Также среди гостей, победительница Евровидения от Швеции в 2012 году Loreen, исполнительница из Великобритании Софи Элис Бекстор, Кристина Орбакайте.

Кроме того на концерт приглашена оперная певица, заслуженная артистка Казахстана Майра Мухамедкызы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Памела Андерсон попросила Макрона предоставить убежище &quot;сексуальному Ассанжу&quot;
Во Франции начался второй тур парламентских выборов
Путин не сделал для себя открытий в ходе «Прямой линии»
Иракская армия заявила о начале наступления в Мосуле
Захарова прокомментировала готовность Киева к вступлению в ЕС
Ковалев: Уорд несколько раз ударил меня ниже пояса
В Лондоне могут снести все жилые высотки 70-х годов
Чемпионы Европы португальцы дебютируют на Кубке конфедераций
Спорт
Португалия — Мексика: ловушка для Криштиану Во втором матче Кубка конфедераций в Казани встретятся чемпионы Европы и победитель Кубка КОНКАКАФ
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь