Какие зарубежные исполнители выступят на концерте Димаша в Астане

Казахстанский певец, сообщил об этом на своей странице в Instagram.

«Немного осталось до концерта #Bastau, который пройдет в #АстанаАрена! Я благодарен многотысячным зрителям, которые поддерживают мое творчество и благословляют! Так позвольте по этике перед концертом познакомить вас с певцами, которые приглашены на концерт в качестве гостей! Каждый гость пришедший на мой концерт — гость нашего Народа, так давайте встретим их, будто они ваши личные гости! Встретьте их от всей души и с дружелюбием!», — написал Димаш.

Он опубликовал постер с изображением гостей вечера.

Продюсер и близкий друг певца Алпамыс Шаримов сообщил, какие звезды станут гостями вечера, который состоится 27 июня в Астане. Исполнитель Терри Лин (Китай).

По словам Шаримова, Терри Лин является самой яркой звездой Китая. Он был соперником Димаша в конкурсе I am a singer.

«Он подарил Димашу на день рождения концерный костюм. Димаш называет его “китайским крестным отцом”. 27 июня он будет почетным гостем вечера», — рассказал Шаримов на своей странице в Instagram.

Также среди гостей, победительница Евровидения от Швеции в 2012 году Loreen, исполнительница из Великобритании Софи Элис Бекстор, Кристина Орбакайте.

Кроме того на концерт приглашена оперная певица, заслуженная артистка Казахстана Майра Мухамедкызы.