Какие зарубежные исполнители выступят на концерте Димаша в Астане
Стало известно, какие зарубежные исполнители приедут в Астану и выступят на концерте Димаша Кудайбергена «#Bastau», передает Tengrinews.kz.
Стало известно, какие зарубежные исполнители приедут в Астану и выступят на концерте Димаша Кудайбергена «#Bastau», передает Tengrinews.kz.
Казахстанский певец, сообщил об этом на своей странице в Instagram.
«Немного осталось до концерта #Bastau, который пройдет в #АстанаАрена! Я благодарен многотысячным зрителям, которые поддерживают мое творчество и благословляют! Так позвольте по этике перед концертом познакомить вас с певцами, которые приглашены на концерт в качестве гостей! Каждый гость пришедший на мой концерт — гость нашего Народа, так давайте встретим их, будто они ваши личные гости! Встретьте их от всей души и с дружелюбием!», — написал Димаш.
Он опубликовал постер с изображением гостей вечера.
Продюсер и близкий друг певца Алпамыс Шаримов сообщил, какие звезды станут гостями вечера, который состоится 27 июня в Астане. Исполнитель Терри Лин (Китай).
По словам Шаримова, Терри Лин является самой яркой звездой Китая. Он был соперником Димаша в конкурсе I am a singer.
«Он подарил Димашу на день рождения концерный костюм. Димаш называет его “китайским крестным отцом”. 27 июня он будет почетным гостем вечера», — рассказал Шаримов на своей странице в Instagram.
Также среди гостей, победительница Евровидения от Швеции в 2012 году Loreen, исполнительница из Великобритании Софи Элис Бекстор, Кристина Орбакайте.
Кроме того на концерт приглашена оперная певица, заслуженная артистка Казахстана Майра Мухамедкызы.