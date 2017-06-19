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10:57 (мск), источник: Индикатор

Евросоюз планирует контролировать полеты дронов уже в 2019 году

Европейский союз рассчитывает создать систему регистрации дронов и контроля за их полетами на территории Европы к 2019 году. О соответствующем законопроекте Еврокомиссии сообщает агентство France-Press.

Источник: AP 2017

Руководство Евросоюза рассматривает дронов как возможный источник выгоды для предпринимателей, однако для этого необходимо сделать полеты безопаснее, вводя ограничения.

«Дроны приносят инновации, новые услуги для граждан, новые бизнес-модели и огромный потенциал экономического роста, — заявила еврокомисссар по транспорту Виолета Булк. — Чтобы преуспеть в этом, ЕС должен стать мировым лидером по созданию правильных организационных основ этого рынка, которые дадут преимущества важнейшим отраслям экономики».

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Проект предусматривает создание системы регистрации и контроля, подобной той, что существует для пилотируемой авиации. Ее цель — сделать полеты дронов безопаснее, помогая им избегать препятствий или столкновений друг с другом. Завершить обсуждения основных положений проекта планируется до конца этого года. По данным Еврокомиссии, в ближайшие несколько лет объем рынка дронов, которые можно использовать для доставки товаров, сбора данных, в сельском хозяйстве и работе надзорных органов, достигнет 127 млрд евро.

Существующие на данный момент ограничения действуют лишь для беспилотников массой более 150 килограмм. Необходимость усиления контроля за дронами продиктована участившимися случаями их столкновений. Так, за период с января 2013 по август 2015 года Международная ассоциация воздушного транспорта зарегистрировала 856 таких случаев.

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