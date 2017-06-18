Климатолог объяснил, почему март был теплым, а май — холодным в России

Источник: РИА "Новости"

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые экстремальные погодные явления — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с «неправильной» погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году сегодня считается одним из самых ярких примеров подобных явлений. Как считают сегодня многие климатологи, почти все подобные катаклизмы связаны с перестройками в климатических системах, которые произошли в последние годы благодаря росту средних температур воздуха, поверхности воды в мировом океане, а также связанными с ними изменениями в характере движения течений в океане и ветров в атмосфере. — Игорь Иванович, как связаны между собой экстремальные погодные явления, которые мы видели в последние месяцы и изменение климата? Почему их частота заметно выросла в последние годы? — Статистика экстремальных явлений, естественно, связана с климатом и его изменениями. Когда климат меняется, изменяются и аномалии. Меняется частота, интенсивность, продолжительность экстремальных погодно-климатических явлений. Экстремальные явления, хотя накопленная по ним статистика может быть пока недостаточной, являются важными индикаторами происходящих, часто неочевидных, изменений. Рост частоты экстремальных явлений при глобальном потеплении связан не только с температурными изменениями, но и с изменениями атмосферной циркуляции и гидрологического режима. — Где проходит граница между «нормальными» проявлениями погоды, укладывающимися в общий тренд, и экстремальными погодными явлениями? — Есть разные критерии для выделения экстремальных явлений. Часто используется условие превышения вариаций климатической переменной двух стандартных отклонений. При этом следует иметь в виду, что распределения климатических переменных, вообще говоря, не являются нормальными. А экстремальные явления связаны с «длинными хвостами» распределений. При этом, критерии оценки различаются для разных процессов. К примеру, для сельского хозяйства важны определенные температурные диапазоны для вегетационной активности. Кроме того, существенное значение имеет режим влажности. При этом для уничтожения урожая достаточно краткосрочных заморозков при благоприятном среднем режиме.

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Конечно, если рассматривать сезон одного конкретного года, можно говорить только об аномалиях и флуктуациях. Но статистика для последних десятилетий и столетиясвидетельствует о проявлении глобального тренда с ростом числа подобных событий, который особенно значим в России в последние десятилетия. Это связано с тем, что Россия — северная страна, в наших регионах изменчивость в несколько раз сильнее, чем на глобальном уровне. Что касается последних лет, то на общее вековое потепление накладывается целый ряд природных климатических циклов с периодом от нескольких лет до десятков лет. В целом, последние десятилетия были самыми теплыми по данным наблюдений с середины 19 века, а 2016, как до этого 2015 год, стал абсолютным рекордсменом. Текущий год не должен быть столь же рекордным — пока он претендует на второе место после прошлого года. Почему он уступает 2016 году? Это объясняется дополнительным тепловым влиянием в прошлом году явления Эль-Ниньо, годы его формирования в тропиках Тихого океана характеризуются сильнейшими положительными температурными аномалиями у поверхности Земли в целом. Все зависит от того, как будут развиваться события дальше. Сейчас, в середине июня, прогностические модельные оценки свидетельствуют о наибольшей вероятности продолжения до конца года нейтральной фазы Эль-Ниньо. В целом же, тенденция роста глобальной температуры продолжает сохраняться. — Укладывается ли нынешняя холодная весна и начало лета и прошлогодняя горячая весна и лето в нормальные природные вариации климата или их уже можно признать последствиями антропогенного глобального потепления? — В этом году в России нас впечатлила майская погода с продолжением в июне. При этом не надо забывать, что март был очень теплым для России в целом. Сильнейшие положительные температурные аномалии были отмечены на всей территории страны.

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Вообще говоря, подобные колебания климата, в том числе с холодным маем-июнем и жарким мартом, следует ожидать. Известны ведь такие возвратные явления, как «черемуховые холода». В переходный период между зимним и летним климатом могут возникать своеобразные «биения» в климатической системе, в частности, связанные с переходом через температурный режим около нуля градусов при таянии снежного покрова. Наличие или отсутствие снежного покрова сильно меняет отражающую способность поверхности Земли, поглощение солнечного излучения и температурный режим. При этом возможно формирование разных режимов около этой критической точки перехода. Аномальные режимы формируются и при атмосферных блокированиях в атмосфере средних широт. Примером этого является хорошо знакомо всем осеннее «бабье лето», а также эпизоды экстремальной жары летом или морозы зимой. Атмосферное блокирование в начале мае этого года отмечалось над Атлантикой. Во время таких событий обычный в средних широтах зональный перенос в атмосфере с запада на восток блокируется, при этом в регионы средних широт прорываются потоки холодного воздуха из арктических широт или теплого воздуха из южных. В 2010 году, например, на европейской территории России была жара летом, а Восточную Европу заливали дожди и там было холоднее, чем обычно. То же самое происходило в Западной Сибири. Существенно, что согласно модельным оценкам при глобальном потеплении увеличивается риск подобных явлений. — Можно ли предсказать многие подобные явления и понять, как сильно они затронут жизнь человека, к примеру, потоп в Крымске в 2012 году или потопы в Калифорнии в этом году? — То, что происходит сейчас, в целом ожидалось нами на уровне общих тенденций. Мы еще 20 лет назад на основе модельных расчетов показали, что при общем потеплении из-за увеличения содержания углекислого газа в атмосфере вероятность развития атмосферных блокирований существенно увеличивается над континентами, в частности зимой и весной, что чревато сильными похолоданиями. Подобные флуктуации не противоречат глобальному потеплению, а характеризуют изменчивость климата, его «нервозность», на фоне общего потепления.

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Отмеченные явления сильно влияют на региональные осадки. При потеплении атмосфера становится более влагоемкой, что повышает уровень максимально возможного единовременного выпадения осадков. Меняется характер циркуляции атмосферы. Ослабление перемешивания в атмосфере способствует большей пространственной неоднородности осадков — где-то их выпадает излишне много, а где-то, наоборот, их не хватает. Уже сейчас в летние месяцы в южных и средних широтах России проявляется значимая тенденция уменьшения осадков при потеплении. Это связано с тем, что влага не так эффективно переносится в атмосфере из Атлантики вглубь континента, и в будущем следует ожидать усиления этой тенденции. Это воспроизводится и в модельных расчетах при оценке изменений климата. — Когда люди говорят об экстремальных явлениях, они часто имеют в виду потопы, мощнейшие дожди или засухи. В этом году мы столкнулись с ураганами и резкой переменой погоды. Являются ли они также одной из версий экстремальных погодных явлений или это нечто другое? — Все это разные проявления экстремальных погодно-климатических аномалий. При глобальном потеплении ожидается, что в целом циклоническая активность в атмосфере будет ослабевать, но при этом с увеличением риска самых мощных циклонов. В последние годы в Европе уже не редкость мощные циклоны, приводящие к человеческим жертвам. И хотя они не дотягивают по мощности до тропических ураганов, им уже начали присваивать имена подобно тропическим ураганам. Формирование таких циклонов связано с увеличением влагоемкости атмосферы при потеплении. В настоящее время над Средиземным и Черным морями зарегистрированы мощные, ураганоподобные циклоны.