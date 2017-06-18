Стало известно, кто из звезд выступит на концерте Димаша в Астане

Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram разместил афишу концерта #Bastau и представил певцов, которые выступят на нем, передает NUR.KZ.

Концерт состоится 27 июня в 20:00 на сцене стадиона «Астана Арена».

В нем примет участи китайский певец Терри Лин, бывший соперником Димаша в конкурсе I Am Singer.