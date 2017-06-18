Более 200 тысяч человек выступили против «презумпции доверия» к полицейским

Автор обращения, адвокат Филипп Чимакадзе указал, что готовящиеся поправки в закон «О полиции» противоречат Конституции страны. По его словам, если любые действия полицейского будут всегда рассматривать как априори законные, то это приведет к произволу правоохранительных органов.

«Гражданин будет обязан “доверять” даже заведомо противоправным действиям сотрудников полиции или же, что юридически одно и то же, оказывать безусловное повиновение. Это входит в явное противоречие с конституционной нормой, предусматривающей недопустимость произвольного ограничения прав и свобод гражданина», — говорится в тексте петиции.

1 июня заместитель главы МВД Игорь Зубов заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов должны априори считаться правомерными. По его словам, то, что полицейский «поступил неправильно и превысил свои полномочия», должно доказываться «в судебном или ином порядке».

Внести поправки в «Закон о полиции» 11 апреля предложили депутаты Госдумы Василий Пискарев и Эрнест Валеев («Единая Россия»). Законопроект был направлен на расширение полномочий полицейских. В пояснительной записке подчеркивалось, что «государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей». Однако на следующий день законопроект был отозван для доработки.